Expointer Associação de Avicultura do RS leva receitas com frango para a Vitrine da Carne Gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Entidade participará do projeto destacando marcas que produzem carne de frango no estado. Foto: Emerson Foguinho/Farsul Foto: Emerson Foguinho/Farsul

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) está participando de mais uma edição da Expointer, que será realizada até 3 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). Na programação deste ano, a entidade avícola do estado realizará ações com parceiros, distribuição de materiais informativos e promocionais sobre os benefícios da carne de frango e ovos para os visitantes da feira.

Nesta edição da Expointer, a Asgav, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), estará presente pela primeira vez na Vitrine da Carne Gaúcha, nos dias 28 e 30 de agosto e 1º de setembro, sempre às 16h, apresentando ao vivo três receitas com carne de frango que serão servidas ao público presente. O objetivo da Vitrine, que acontece desde 2009, é conectar todos os elos da cadeia produtiva da carne, desde o pecuarista até o consumidor.

O presidente executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, comenta a importância da participação da associação na Expointer, considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. “Vamos apresentar informações de produção, técnicas e nutricionais sobre a carne de frango e destacar as marcas que produzem a proteína no RS”, ressaltou.

Além disso, Santos representou a entidade na abertura oficial da 46ª Expointer e em agendas e compromissos com representantes do Governo e entidades ligadas ao agronegócio.

2023-08-28