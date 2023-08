Expointer Picapes são atração da Chevrolet na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Marca aproveita a feira para exibir a Silverado pela primeira vez ao público e iniciar ação de pré-venda. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Entre as fabricantes de automóveis, a Chevrolet é o principal destaque da 46ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que acontece até o dia 3 de setembro em Esteio (RS).

A marca está ampliando seu portfólio de picapes e aproveita a feira para exibir pela primeira vez ao público a Nova Silverado. Para a ação de pré-venda do modelo premium, será disponibilizado um lote especial de 500 unidades. Todas da versão topo de linha High Country e caracterizadas pelo motor V8, transmissão automática de 10 marchas e por uma configuração de equipamentos exclusiva para o mercado brasileiro.

Para a picape S10, a Chevrolet promoveu recentemente o reposicionamento de preço do produto que reforça os atributos do modelo como a melhor opção de compra do seu segmento. Atualmente a S10 é ofertada em seis versões de acabamento (LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country) e três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab).

Como é tradição da marca na Expointer, todos os principais veículos da linha Chevrolet estão com condições especiais para produtores rurais e empresas. Destaques para a S10 LT 2.8 Turbo Diesel Cabine Dupla 4×4, que está sendo ofertada por R$ 229.900, desconto especial de R$ 35 mil. Já a versão LS está sendo oferecida por R$ 219.990, condição especial para os produtores rurais.

O público que for à Expointer poderá ainda conhecer todas as evoluções da S10 e do Trailblazer em uma exclusiva pista off-road. Modelos como a Nova Montana e o recém-lançado elétrico Bolt EUV também marcam presença no estande da Chevrolet.

