Expointer Prefeitura de Esteio e Universidade Feevale lançam hub de inovação voltado ao agro

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um dos objetivos do Hub Agro é dar visibilidade a startups e empresas que oferecem produtos e serviços para a área do agronegócio. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale lançaram neste domingo (27), no Parque de Exposições Assis Brasil, o Hub Agro, ecossistema de inovação voltado ao agronegócio que deverá ser inaugurado em 2024. A atividade aconteceu no Espaço Institucional Feevale/Esteio, que oferece ao público, até 3 de setembro, durante a 46ª Expointer, uma série de atividades focadas na inovação, com o objetivo principal de dar visibilidade a startups e empresas que oferecem produtos e serviços para a área do agronegócio.

A ideia da criação do Hub Agro surgiu no ano passado, a partir da parceria que se consolidou entre a Prefeitura e a Feevale durante a Expointer. O objetivo é desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento, focando em empresas e negócios. Isso deverá contribuir com a diversificação da economia do Município e do Estado, observando, de maneira mais efetiva, as questões do agronegócio.

Por meio do Feevale Techpark, será adotada uma metodologia de trabalho de acordo com os pilares de desenvolvimento da cultura da inovação e empreendedorismo do município de Esteio. Estão previstas diversas ações no Hub Agro, entre as quais, capacitação de empreendedores; seleção de empreendimentos para pré-incubação; mentorias especializadas para gestão da inovação em empresas consolidadas; e realização dos desafios Startup Plus e Startup Teens.

Ecossistema de inovação

O reitor da Feevale, Cleber Prodanov, disse que a iniciativa busca fazer com que a inteligência que gira ao redor da Universidade possa ser potencializada e colocada a trabalho do setor de agronegócios. “Essa iniciativa da Prefeitura e da Feevale começou a surgir em outras esferas, como no próprio Governo do Estado, que também comunga da visão de transformar essa feira em um grande espaço de transformação econômica e de conhecimento no Rio Grande do Sul”, afirmou. “O nosso Hub Agro certamente será o embrião de um ecossistema muito forte de inovação voltada para o agronegócio. E que bom que o Estado está se mobilizando e trazendo outros parceiros, pensando em fazer algo novo, diferente, melhor, mais rápido e para o futuro.”

Ao encerrar o evento, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, frisou que esse é mais um passo que a Prefeitura dá nessa parceria com a Universidade Feevale, que já se estabeleceu há alguns anos, em diferentes áreas, como saúde, educação e inovação. “É o segundo ano que temos este estande em conjunto, mas em 2024 teremos um espaço definitivo, já consolidado, com várias startups e outras iniciativas não só durante a feira, mas ao longo de todo o ano”, pontuou. “Esteio tem apenas 27 km². Não temos mais espaços disponíveis, mas vamos crescer no setor de serviços, como na área de tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, agregando valor. Este é um projeto muito consistente e nada melhor do que fazer isso numa edição da Expointer que tem a inovação como seu mote.”

Também estiveram presentes na cerimônia a diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon; o chefe de Gabinete da Prefeitura, Daniel Grassmann; o presidente da CDL de Esteio, João Pietrobiasi; e secretários municipais, entre outras autoridades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-esteio-e-universidade-feevale-lancam-hub-de-inovacao-voltado-ao-agro/

Prefeitura de Esteio e Universidade Feevale lançam hub de inovação voltado ao agro

2023-08-28