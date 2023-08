Expointer Simulação de voo com drone é atração do Senar-RS na Expointer

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Experiência de realidade aumentada com drones visa proporcionar uma vivência lúdica e mostrar as possibilidades de uso da tecnologia no campo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Conectar o meio rural com o urbano e colocar em foco a utilização da tecnologia na agropecuária. Esses são objetivos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) para a 46ª edição da Expointer, maior feira do setor na América Latina, que ocorre até 3 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Experiências com realidade aumentada e imersão, exposição de cursos, peça teatral, palestra interativa do Talk Agro e espaços temáticos do programa Juntos Para Competir estão entre as atrações da entidade no evento.

De acordo com o Gerente de Comunicação e Marketing Alexandre Gourques, a Expointer é um momento valioso para compartilhar com os visitantes os últimos avanços e novidades tecnológicas da área agrícola, promovendo um intercâmbio de conhecimentos e estimulando debates entre produtores, especialistas e público geral.

Enquanto referência de ensino para os trabalhadores do campo, é papel do Senar-RS conscientizar a população sobre a importância do agro para a economia e o país.

Por isso, com um estande estrategicamente projetado, próximo ao Pavilhão Internacional (localizado no setor C da quadra 24), a instituição demonstrará principalmente a relevância dos drones para o desenvolvimento rural.

“Na Expointer, temos a participação de muitas pessoas que vêm de fora do ambiente rural. Então, a experiência de realidade aumentada com os drones é uma oportunidade de interagirmos com o público urbano, além daquele que é diretamente ligado ao campo”, afirma Gourques.

Segundo o gerente, a experiência de realidade aumentada com drones tem duas missões: proporcionar uma vivência lúdica e mostrar as possibilidades de uso da tecnologia no campo. “Os participantes viverão, praticamente, uma simulação de voo”, conta.

Em um grande painel de LED, que ocupará o piso e a parede de fundo por meio de uma estrutura de cabos presa ao teto, os visitantes serão pendurados e levantados para experimentar a sensação de voar sobre lavouras e áreas com pecuária, que serão exibidas em filmes nesse LED. Efeitos de imagem e sons deixarão o momento ainda mais realista.

“Assim, as pessoas poderão se aproximar do campo e conhecer um pouco mais os potenciais da ferramenta, que tem se tornado cada vez mais popular entre produtores, e na agricultura de forma geral, para realizar atividades como mapeamento de área e contagem de animais”, complementa o Técnico de Formação Profissional Rural do Senar-RS, Henrique Padilha.

Gourques menciona, ainda, que os drones são a nova aposta para o meio rural, e que incentivam a criatividade daqueles que utilizam a ferramenta. “As possibilidades são infinitas e a criatividade do operador é o único limite. A visão panorâmica da propriedade proporciona ao produtor rural uma perspectiva única e estratégica de suas áreas”, diz.

Não é à toa que o Senar-RS vem apostando nos drones nos últimos dois anos. De acordo com Gourques, a procura pelo curso e pela oficina é bem alta.

“Vemos a necessidade de criar espaços para discussão sobre drones. Seja em feiras, ou em eventos promovidos por sindicatos ou empresas, sempre nos pedem essa oficina. Então, entendemos os drones como o futuro do agro, como uma possibilidade de levar aprendizado voltado para a tecnologia”, destaca.

Além da experiência de realidade aumentada com drones, o Senar-RS terá no estande um ambiente fechado com telões de LED que reproduzirão cenas do cotidiano de uma fazenda. A experiência imersiva trará uma ambientação realística do cenário rural, com imagens sincronizadas de animais, tratores e plantações, além de efeitos de som.

“Estamos chamando esse ambiente de Dia no Campo, uma sala fechada com imagens projetadas, refletidas por um espelho, onde as pessoas poderão ter um pouco mais de conhecimento sobre o que ocorre na rotina rural”, conclui Gourques.

Em um terceiro ambiente do estande, o Senar-RS levará informações sobre quatro cursos oferecidos pela instituição: Aplicação Correta e Segura de Defensivos Agrícolas – NR31; Uso de EPIs na atividade de Apicultura; Bovinocultura de Leite; e Operação de Drones.

“A oficina de simulação de voo com o drone leva em torno de três minutos. Por isso, para quem se interessar pela experiência, também faremos a exposição do curso, que é mais aprofundado”, ressalta o gerente.

Novo Talk Agro e peça teatral

Neste ano, o Talk Agro, que contemplou uma série de palestras em 2022, assumirá um formato diferenciado e lúdico. No dia 30 de agosto, às 14h, produtores serão convidados para participar da dinâmica interativa “Ovinocultura 4.0 – Os caminhos para ter mais renda na atividade”, no auditório da Casa do Senar-RS (Centro de Formação Profissional Rural) no Parque de Exposições.

A interação se dará por meio de um jogo de tabuleiro, no qual os produtores percorrerão um caminho de tomadas de decisões de manejo, que têm impactos produtivos, até chegar em uma maior produtividade e lucratividade dentro da propriedade hipotética a partir de escolhas estratégicas de produção.

Temas como planejamento da atividade, sanidade, nutrição, esquila pré-parto, escore de condição corporal, desmame, recria e terminação e melhoramento genético serão alguns dos tópicos debatidos. O intuito, segundo o técnico do Departamento de Apoio Estratégico do Senar-RS, Pedro Rodrigues, é demonstrar a necessidade de uma estrutura básica na produção da ovinocultura, sempre olhando e caminhando para frente.

“Degrau após degrau, traremos alternativas estratégicas que podem, com a orientação dos técnicos, gerar mais rentabilidade aos produtores rurais. Afinal, produzir é como estar vendo a evolução dentro de um jogo de tabuleiro. Cada decisão influencia no futuro da atividade e no desempenho dos animais”, diz Rodrigues.

Já a peça teatral, que também foi um atrativo do Senar-RS na última Expointer, será contracenada na área externa da Casa. Serão três apresentações por dia, com duração de 15 minutos cada uma. Com a interação de personagens cômicos, como um boi e uma abelha, o enredo propõe um diálogo sobre a importância de buscar conhecimento técnico e científico por meio de fontes confiáveis para implementar práticas tecnológicas nas propriedades.

“Vamos desmistificar, por meio desse diálogo teatral, a ideia de que toda tecnologia é cara e de que precisa de um alto investimento. Traremos alguns exemplos de tecnologias mais em conta e sustentáveis, como o plantio direto e o plantio em cima da palhada, que torna o solo mais rico em matéria orgânica e, consequentemente, aumenta a produtividade”, fala o técnico Henrique Padilha, destacando o Senar-RS como aliado dos produtores rurais nesse processo de aprendizagem.

Juntos Para Competir destaca cultivo protegido

Localizado há 16 anos próximo ao Pavilhão Internacional, o estande do Juntos Para Competir (JPC), articulado pelo Senar-RS, Farsul e Sebrae-RS, terá três espaços temáticos vinculados ao programa.

“O JPC tem o propósito de trabalhar projetos específicos, por segmentos, em toda a cadeia produtiva, desde os produtores até os consumidores. Por isso, os espaços temáticos relacionam os sistemas de produção com ações de mercado, promovendo os produtos do programa”, esclarece o assessor da superintendência do Senar-RS, Antônio Aguinaga.

Na vitrine da carne gaúcha, os visitantes poderão conferir três apresentações diárias, de 40 minutos, de chefes de cozinha que farão a demonstração de exemplos com possibilidades diretas de aproveitamento da carne produzida no Rio Grande do Sul.

“Tradicional local para promoção da carne gaúcha, a vitrine exaltará as características e qualidades desse produto a partir da elaboração de receitas ali na hora. O espaço é ligado às associações de raça, de produtores rurais, para divulgar esse trabalho também”, explica o assessor.

Com foco nos consumidores, o espaço de harmonização é uma ação de mercado que pretende comunicar uma série de produtos produzidos dentro das propriedades que contam com o atendimento do JPC, como vinhos, derivados de leite (queijos, doces de leite) e azeite de oliva.

“Nesse estande, vamos servir uma sequência de degustação, harmonizando esses produtos com a ajuda de um sommelier. A ideia é sensibilizar a respeito dos aspectos sensoriais, para que seja possível identificar características de harmonização na alimentação”, diz Aguinaga.

O último espaço do JPC é dedicado à produção de hortaliças em cultivo protegido, com o auxílio de profissionais especialistas no assunto. “Vamos trabalhar técnicas de produção dessas hortaliças, com foco na precisão e na exatidão dos processos produtivos. Destacaremos algumas questões relacionadas à irrigação, à fertilização, ao manejo e à utilização desse cultivo ou da estufa, como muita gente chama, para garantir a automação e sustentabilidades desse sistema de produção”, completa o assessor.

Uma equipe com técnicos e instrutores também estará disponível para contextualizar os projetos ao público interessado em participar do programa, que busca fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio por meio de projetos que trabalham todos os aspectos de uma propriedade rural, desde o conhecimento técnico até a parte de gestão.

