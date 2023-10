Acontece Vestibular: Escola de Tecnologia do UniSenac está com inscrições abertas para cursos da área

Foto: Reprodução

Um estudo realizado pelo Google mostra que o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia da informação (TI) até 2025. O relatório, produzido em parceria com a Associação Brasileira de Startup (Abstartups) , indicou que, todos os anos, cerca de 53 mil profissionais de TI se formarão entre 2021 e 2025. A demanda, no entanto, será de 800 mil no mesmo período, de acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). Para os interessados, a Escola de Tecnologia do UniSenac – Centro Universitário Senac-RS está com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2024 para os cursos Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnólogo em Redes de Computadores.

Nota máxima (5) no MEC, o UniSenac oferece agendamento da prova on-line e os interessados podem escolher a data e o horário até o dia 25 de março. As inscrições são gratuitas. É importante ressaltar que podem se inscrever candidatos que estejam concluindo ou já concluíram o Ensino Médio de forma tradicional ou por meio de suplência, de acordo com a Portaria MEC nº 742/2018.

Para ajudar aqueles que querem construir seus sonhos e precisam de uma forcinha para mudar de vida por meio de um curso de qualificação profissional, o Senac-RS lançou uma campanha de antecipação, que oferece até 35% de desconto em matrículas para 2024.

Ao antecipar a matrícula, o cupom de desconto VEM24 poderá ser aplicado nos cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos, graduação, pós-graduação e idiomas. Na graduação, o aluno pode escolher pela bolsa própria ou campanha de antecipação. O desconto não se aplica para o Ensino Médio e cursos Técnicos EAD. A campanha é válida até o dia 15 de janeiro de 2024.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 9129-9744 ou no site O Centro Universitário Senac-RS está localizado na Rua Coronel Genuíno, 130, no bairro Centro Histórico.

