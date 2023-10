Acontece Gilberto Porcello Petry toma posse como vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Presidente da Fiergs assume junto com o novo presidente da entidade, Ricardo Alban, nesta terça-feira (31) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), liderada pelo presidente Ricardo Alban, tomou posse nesta terça-feira (31), no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB). Junto com Alban assumem também cinco vice-presidentes executivos, entre eles Gilberto Porcello Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e 12 vice-presidentes, eleitos em maio por unanimidade, além de diretores e conselheiros.

O industrial Antonio Ricardo Alvarez Alban, de 63 anos, é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia desde 2014 e presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB) desde 2018. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Bahia, Alban trabalhou no Citibank no início dos anos 1980 e, desde 1987, é sócio-diretor da Biscoitos Tupy, tradicional fábrica de alimentos baiana fundada por sua família.

Além de Petry, os demais vice-presidentes executivos, representantes das indústrias de cada uma das regiões do país, são Josué Gomes da Silva (presidente da Fiesp), Ricardo Cavalcante (Fiec), Jamal Bittar (Fibra) e Antonio Carlos Silva (Fieam).

