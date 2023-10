Acontece Castelo Saint Andrews e Restaurante Primrose, de Gramado, são premiados no World Luxury Awards

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Empreendimentos conquistaram seis prêmios internacionais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Castelo Saint Andrews e o Restaurante Primrose, localizados em Gramado, na Serra Gaúcha, conquistaram títulos no prestigiado World Luxury Awards. O Castelo Saint Andrews recebeu três prêmios, o de Melhor Hotel Boutique de Luxo do Brasil, o de Melhor Hotel Romântico de Luxo da América Latina e de Melhor Hotel de Luxo de Montanha da América do Sul. Já o Restaurante Primrose foi premiado nas categorias Melhor Restaurante de Hotel de Luxo do Brasil, Melhor Gastronomia Francesa da América do Sul e Melhor Gastronomia Brasileira do Mundo.

“Conquistamos seis prêmios em diferentes categorias, o que demonstra como nossa exclusiva experiência de hospedagem e refinada gastronomia estão entre as melhores do mundo. Os prêmios nos deixam ainda mais orgulhosos por serem uma escolha do público e um reconhecimento internacional no segmento de hotelaria e gastronomia de luxo”, celebra o fundador do Castelo Saint Andrews, o empresário Guilherme Paulus.

Estabelecido em 2006, o World Luxury Hotel Awards é o auge da conquista na indústria hoteleira de luxo, oferecendo reconhecimento internacional conforme votado por hóspedes, viajantes e participantes da indústria. Mais de 300 mil viajantes internacionais escolhem, durante um período de quatro semanas, os vencedores da premiação. Os prêmios são atribuídos a hotéis de luxo ou grupos hoteleiros em 180 categorias diferentes, apresentadas a nível global, continental, regional e nacional. No World Luxury Restaurant Awards, criado em 2015, 100 mil viajantes internacionais votam, selecionando os melhores restaurantes de luxo com base na experiência gastronômica como um todo, aliada a aspectos de excelência no serviço, apresentação, qualidade e opções de cardápio.

Castelo Saint Andrews

Exclusividade, sofisticação e requinte reunidos em um empreendimento com arquitetura inspirada nos castelos escoceses. Assim é o Saint Andrews, o primeiro e único hotel Exclusive House do Brasil. Em uma localização privilegiada, com vista para o deslumbrante Vale do Quilombo na encantadora cidade de Gramado, o complexo Saint Andrews dispõe de 22 suítes reservadas àqueles que desejam desfrutar de serviços diferenciados e totalmente personalizados. O Saint Andrews é membro do seleto grupo Relais & Châteaux, que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo.

Primrose

O restaurante Primrose é o coração do Castelo Saint Andrews. Seu nome foi inspirado em uma pequena flor que cobre os campos em torno dos famosos castelos da Escócia. Cada detalhe do ambiente contribui para um clima intimista e requintado. As mesas são iluminadas individualmente por um lindo lustre de cristal tcheco. A gastronomia tem inspiração na culinária franco-italiana, mas adaptada ao terroir da Serra Gaúcha. O premiado Chef Fernando Becker personaliza as receitas, inspiradas nas preferências e particularidades de cada cliente. A sofisticada gastronomia autoral utiliza ingredientes frescos e preferencialmente orgânicos, para que os convidados tenham acesso ao sabor mais puro possível.

O restaurante Primrose funciona todos os dias para almoço, chá da tarde e jantar, tanto para hóspedes como para visitantes (mediante reserva antecipada).

