Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Quem efetuar uma compra na data de abertura receberá um brinde exclusivo Foto: Divulgação

Maior rede de lojas de eletro e móveis do Sul do Brasil, a Colombo está expandindo a sua presença no Litoral Norte gaúcho com a inauguração de uma nova filial em Xangri-lá, nesta sexta-feira (3).

A abertura ocorre a partir das 10h na rua Paraguassu, 1.307, no Centro. No local, serão comercializados eletrodomésticos, utensílios, produtos de esporte e lazer, móveis, itens de decoração e um amplo mix de tecnologia. A Colombo oferece também linhas de consórcio para imóveis, automóveis e eletros.

Como condição especial de inauguração em Xangri-lá, os consumidores encontrarão ofertas em 12 vezes sem juros no Carnê Fácil. Quem efetuar uma compra na data de abertura receberá um brinde exclusivo. Durante o evento, que terá a presença de autoridades e animadores, serão servidos café da manhã e pipoca.

2023-11-01