Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Grupo Cortel apresenta a campanha Especial de Finados "Celebrando o amor além do tempo", inspirada no "Día de Los Muertos", Dia de Finados na cultura mexicana Foto: Edu Defferrari Foto: Edu Defferrari

Para homenagear e eternizar memórias, o. Com a crença de que os mortos voltam à vida para revivê-la com a família nesta data, os mexicanos entendem que a morte não é trágica. Desta forma, celebram de uma forma leve e alegre.

A programação dos empreendimentos de Porto Alegre e região metropolitana propõe novas vivências: Altar decorado e dedicado ao “El Día de Los Muertos” com a presença da personagem Catrina. Estação Além do Tempo – uma experiência sensorial para eternizar memórias.

A primeira Caminhada Luminosa acontece nesta quarta-feira (1º), no Crematório e Cemitério Memorial da Colina, em Cachoeirinha, e no Crematório e Cemitério Cristo Rei, em Viamão. Após uma celebração ecumênica em homenagem aos entes queridos, haverá uma caminhada com velas até o velário, onde haverá uma benção. A Caminhada Luminosa também será realizada na quinta-feira (2), nos empreendimentos de Canoas e Porto Alegre.

Um cinema Drive-in com a exibição do documentário sobre o Padre Réus “RÉUS – Por Uma Graça Alcançada”, será realizado em São Leopoldo, no Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei na quarta após a Caminhada Luminosa.

Muitas ações serão focadas no público infantil com o tema “El Día de Los Muertos” como pintura artística infantil, espaço para colorir, camas elásticas e barraquinha de pipoca. Também está previsto uma plataforma 360 de vídeo para adultos e crianças participarem com adereços do tema mexicano.

Além disso, durante o Dia de Finados, o público poderá participar da ação Cápsula Além do Tempo, deixando uma mensagem eternizada sobre a saudade dos que já partiram com lembranças e sentimentos, que será lacrada e enterrada nos jardins dos empreendimentos. Em 2033, a cápsula será aberta. Serão realizadas reflexões sobre a transformação do luto e da saudade ao longo do tempo.

Já o Correio Além do Tempo estimulará as pessoas a expressarem suas emoções através da escrita de uma carta ou desenho para seus entes queridos que já partiram – uma forma lúdica de ensinar sobre o luto e a saudade. Ele ficará fixo nos empreendimentos para quem quiser participar sempre.

Outro destaque é uma chuva de pétalas de rosa. Cerca de 400 kg de pétalas serão jogadas por um helicóptero em todos os empreendimentos do grupo da região metropolitana de Poa. Além disso, a partir das 18h30, ocorrerá o Iluminando Memórias: quatro mil velas serão espalhadas pelo Crematório e Cemitério Saint Hilaire, em Viamão, com sequência de fogos de artifício e música.

