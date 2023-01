Porto Alegre Viaduto Jayme Caetano Braun, em Porto Alegre, ganha QR Code com playlist do poeta

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Para ter acesso, basta apontar a câmera do celular para o código e clicar no link que irá aparecer na tela. Foto: Divulgação/SMSURB Para ter acesso, basta apontar a câmera do celular para o código e clicar no link que irá aparecer na tela. (Foto: Divulgação/SMSURB) Foto: Divulgação/SMSURB

O viaduto Jayme Caetano Braun, na avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, está em fase final de revitalização. Além dos reparos e do grafite em homenagem ao poeta, na terça-feira (3), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos instalou uma placa com um QR Code que dá acesso a uma playlist on-line na qual estão dezenas de poesias do artista.

Para ter acesso, basta apontar a câmera do celular para o código e clicar no link que irá aparecer na tela. A seleção das obras de Jayme Caetano Braun estão disponíveis em uma plataforma on-line de música e podcasts. Outras placas com o código serão instaladas na estrutura para chamar a atenção dos pedestres e também para facilitar o acesso.

“A ideia é fazer mais que uma reforma nos viadutos. Ao ir além, conseguimos unir arte, embelezamento e, agora, inovação. Vamos repetir a iniciativa das placas de QR Code em outros viadutos temáticos, como o Dom Pedro e Tiradentes, para incentivar a interação das pessoas com esses espaços”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

As equipes da prefeitura iniciaram os reparos no viaduto em novembro de 2022 e já concluíram a limpeza, recuperação de passeios e escadas, remoção de pichações, pequenos reparos na estrutura, manutenção da iluminação e pintura. Depois desta etapa, o artista Erick Citron iniciou o grafite que já foi concluído em um dos muros junto ao passeio. O muro no outro lado do viaduto também será grafitado em homenagem a Braun. Após as intervenções, todos os viadutos recebem uma camada de verniz antipichação.

