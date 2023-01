Porto Alegre Saiba onde se vacinar contra covid e gripe nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Estoques da vacina pediátrica Pfizer baby estão no fim

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prossegue nesta quinta-feira (5), com a vacinação contra covid de bebês a partir de seis meses até menores de 3 anos com comorbidades. No entanto, os estoques da vacina pediátrica Pfizer baby estão chegando ao fim, e não há previsão de recebimento de novas remessas.

As doses estarão disponíveis em nove unidades de saúde, das quais sete para primeira aplicação: Álvaro Difini, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Ramos, Santa Marta, Tristeza, Primeiro de Maio (apenas 2ª dose) e São Carlos (apenas 2ª dose). Em função do baixo estoque, não será possível ampliar o público-alvo.

A vacinação está mantida para crianças e adultos em diferentes locais. A aplicação da primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será em oito unidades de saúde, das 8h às 21h: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde Tristeza, Navegantes, Ramos, Morro Santana, São Carlos, 1º de Maio e Santa Marta. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose.

Para crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em 19 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Adultos

A imunização para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 34 locais: Shopping João Pessoa (até as 17h) e em 33 unidades de saúde – nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa., quatro meses.

