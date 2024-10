Porto Alegre Viaduto Obirici, na Zona Norte de Porto Alegre, contará com mais dois empreendimentos

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Dois novos projetos foram selecionados para adoção dos espaços Foto: Divulgação/SMP Foto: Divulgação/SMP

A formalização de mais dois adotantes irá levar novos empreendimentos comerciais ao Viaduto Obirici, na Zona Norte de Porto Alegre. Por meio de edital de chamamento público, foram selecionados os projetos BB Barber Studio e o Cachorro Quente da Vila para ocuparem o lado sul do viaduto, ficando responsáveis pela intensificação do uso e manutenção do local. O resultado da seleção foi publicado no Diário Oficial do Município de Porto Alegre de segunda-feira (28).

As áreas do lado norte do viaduto foram adotadas por três empresas. Já estão em tramitação outros dois projetos para instalação de novos comércios na área. “A área do Obirici conta com chaveiro, floricultura, lanches e agora barbearia. É uma diversificação de comércios que trazem mais vida para o local. Essas parcerias vêm transformando a cidade e quem ganha é a população”, ressalta a secretária de Parcerias, Ana Pellini.

Para participar, as empresas apresentaram projeto arquitetônico de acordo com o edital e as normas municipais referentes ao uso de equipamentos públicos e à paisagem urbana.

Serão permitidas atividades sem fins lucrativos – de caráter cultural, educativo, esportivo, social ou comunitário, recreativas ou de lazer; e de natureza econômica – seguindo legislação sobre o ordenamento dos elementos de mobiliário urbano e regulamentação do Executivo Municipal para a comercialização nesses espaços.

