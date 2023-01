Bruno Laux Viagem à Argentina

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Lula embarca para sua primeira visita oficial do atual mandato. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebon/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente Lula embarca hoje para Buenos Aires, na Argentina, em sua primeira visita oficial do atual mandato a um país estrangeiro. Temas como cooperação científica em bases de pesquisa na Antártida e impulso às negociações de um gasoduto entre os países devem ser discutidos entre os representantes das duas nações.

Cúpula da Celac

Durante a viagem, Lula deve participar também da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, na qual está previsto o acerto de uma declaração final dos chefes de Estado sobre temas como segurança alimentar e integração energética.

Visita germânica

Foi confirmado pelo embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms, a visita do primeiro-ministro da Alemanha ao país no próximo dia 30. Olaf Scholz deve vir acompanhado de uma delegação de representantes do setor econômico alemão e se reunir com o presidente Lula visando fortalecer a cooperação entre as nações.

Ibama

A conta oficial no Twitter do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, utilizada pela gestão anterior do governo federal, foi desativada. A atual administração criou um novo perfil para o órgão na rede social, mantendo o mesmo nome de usuário da conta anterior.

Atos antidemocráticos

Foi encerrada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a análise de audiências de custódia de 1.406 pessoas detidas em função dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. No total, 942 prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas e 464 investigados foram liberados sob circunstâncias cautelares.

Combate à desinformação

A Advocacia-Geral da União realizou a criação de um grupo de trabalho para criar a regulamentação da nova Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O órgão, criado por decreto presidencial no começo do ano, deve atuar no combate à desinformação sobre políticas públicas do país.

Pacote da Democracia

A pedido do presidente Lula, um projeto de legislação que pune plataformas de internet que não removerem conteúdos que violem a Lei do Estado Democrático de Direito está em análise pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Conteúdos que ataquem a democracia ou que encorajem o uso de violência para deposição do governo estão entre os materiais que podem gerar multas às empresas caso não sejam removidos.

Relação harmoniosa

Durante um evento realizado na Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que é possível alcançar uma relação harmoniosa e complementar entre agropecuária e preservação ambiental. Ele destacou algumas tecnologias brasileiras que têm contribuído para adaptar a produção agrícola às mudanças climáticas.

Viagens aéreas

Buscando promover a democratização do acesso da população às viagens de avião, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, esteve reunida com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, discutindo medidas que possam auxiliar a solucionar o alto preço das passagens aéreas.

Salto na educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que tem como meta de governo o ensino em tempo integral aplicado em todas as escolas públicas do país. Além disso, ele afirma que deve realizar um plano ousado para que seja possível dar um salto mais rápido na educação do país.

Ipea

A economista Luciana Mendes Santos Servo foi indicada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, para o comando do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela atua como servidora da instituição desde o ano de 1998.

Regulamentação

O trabalho de motoristas de aplicativos deve ter uma maior atenção do estado durante o governo Lula. O secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, afirmou que a regulamentação do trabalho por aplicativo é uma das prioridades da atual gestão.

Retorno

Após retornar ao Brasil depois da participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o governador Eduardo Leite reassumiu neste sábado o cargo de chefe executivo do estado, o qual estava sob o comando do vice-governador, Gabriel Souza.

Fórum Social Mundial

Começa nesta segunda-feira em Porto Alegre o Fórum Social Mundial, evento que reúne centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos para o debate sobre temas como trabalho, economia solidária e combate ao racismo e fascismo.

Fórum Social Mundial II

O evento atua como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. Com painelistas nacionais e internacionais, o encontro deve contar ao longo da semana com a participação das ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Nísia Trindade, da Saúde.

Prefeito em exercício

Nesta segunda-feira o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, retorna de suas férias e passa a atuar como prefeito em exercício. Ele permanece no cargo até o dia 31 de janeiro, quando o prefeito Sebastião Melo retorna de seu recesso.

Transporte público

Uma nova licitação para o transporte público da região metropolitana deve ser publicada em 2024, de acordo com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional. A instituição pretende durante o ano de 2023 analisar as necessidades de contratação, e a partir da nova licitação no ano que vem, oferecer novos itinerários e veículos mais modernos.

Mutirão de limpeza

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana realiza neste domingo um mutirão de limpeza no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da capital. Os locais a serem higienizados são alvos de descarte irregular de resíduos.

Coleta automatizada

A prefeitura municipal está avaliando a continuação do consórcio atual de serviço de coleta automatizada na capital. Apesar dos problemas com o atual responsável pelo setor, até o momento não houveram empresas interessadas no pregão eletrônico para a contratação emergencial apresentado pela prefeitura.

