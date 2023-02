Notícias Viagem aos Estados Unidos: Lula diz ter evitado falar sobre extradição com Biden

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Eventual extradição de Bolsonaro depende da Justiça, disse Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em sua primeira viagem aos Estados Unidos após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que uma possível extradição de seu antecessor, Jair Bolsonaro, não foi abordada no encontro com o presidente norte-americano, Joe Biden. O presidente já havia afirmado a apresentadora Chistiane Amanpour, da CNN Internacional, que só falaria sobre o assunto se mandatário dos Estados Unidos quisesse falar sobre Bolsonaro.

“Eu não vou falar sobre isso com o presidente Biden. Isso aí depende dos tribunais”, afirmou. Lula ainda acrescentou que Bolsonaro deve ser julgado de acordo com a lei. Para o petista, o ex-presidente deve ser considerado inocente até que se prove o contrário.

Segundo Lula, existem pelo menos 12 processos contra Bolsonaro no País. “Um dia, ele tem que voltar ao Brasil e enfrentar os processos que estão aqui contra ele”, destacou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está no estado da Flórida, para onde foi antes da cerimônia de posse de Lula. No final de janeiro, Bolsonaro pediu visto de turista para permanecer mais tempo nos Estados Unidos, já que seu visto diplomático iria expirar. Com o documento, ele fica autorizado a permanecer mais seis meses em solo norte-americano.´

O descumprimento do tempo de permanência é considerado uma infração grave para o governo dos EUA. O viajante pode receber penalidades que incluem cancelamento do visto, deportação e inelegibilidade permanente para entrar no país.

“Eu sempre trabalho com a ideia de que todo mundo tem direito à presunção de inocência, ele tem direito a se explicar para a sociedade e ele tem direito a ser julgado da forma mais democrática possível, do jeito que eu não fui”, apontou Lula.

“Eu quero para ele a presunção de inocência que eu não tive, mas nem por isso estou preocupado. Quero que ele seja julgado de acordo com a lei. Eu só posso tocar nesse assunto se Biden tocar no assunto. Se ele não tocar, não vim aqui para falar mal de um presidente que, todo mundo sabe, é uma cópia fiel daquilo que o [Donald] Trump foi nos EUA”EUA”, concluiu.

Na Casa Branca

Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, Lula foi recebido por Biden no Jardim Sul da Casa Branca. Os presidentes terão uma conversa reservada no Salão Oval, junto com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken e o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que nunca houve um pedido formal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse expulso dos Estados Unidos. “Nunca recebemos nenhum pedido a respeito disso, mas não vou me adiantar à reunião que vai acontecer daqui a pouco”, disse Jean-Pierre aos jornalistas.

