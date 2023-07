Esporte Vice de futebol do Flamengo vê brecha para contratar Neymar a partir de 2025

19 de julho de 2023

Foto: Divulgação/CBF

Quando estava de férias do Paris Saint Germain (PSG) durante o verão europeu, o craque brasileiro Neymar curtiu o Rio de Janeiro e chegou a afirmar, durante um show do seu amigo, o cantor Thiaguinho, que “era mengão”.

Os torcedores do Flamengo ficaram animados com a possibilidade de uma possível chegada do craque ao rubro-negro, e o vice de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre as especulações.

“É uma utopia trazer o Neymar neste momento. E, também, no ano que vem. Há questões financeiras, questões contratuais e empresariais. Ele está numa prateleira diferenciada do futebol mundial”, declarou Braz em entrevista ao site Metrópoles.

Atualmente, o camisa 10 treina com os companheiros de elenco na França, sob o comando do novo treinador, o espanhol Luis Enrique, com quem o brasileiro já trabalhou no Barcelona. Nos últimos meses, o craque teve sua saída do PSG especulada e vive momento conturbado no clube, após protestos da torcida contra ele e Messi, que hoje, no Inter Miami. O brasileiro também teria desagradado a diretoria da equipe e colegas de elenco ao viajar para ver a Fórmula 1 durante as comemorações do título da Ligue 1.

Neymar tem contrato válido com o PSG até julho de 2027, com multa rescisória de cerca de R$ 1,5 bilhão para tirá-lo do clube antes do prazo.

Há também a possibilidade de o time francês de ceder o jogador por empréstimo para outro clube, que precisaria “apenas” pagar o valor do salário do brasileiro, estimado em cerca de 3,67 milhões de euros (R$ 19,8 milhões) por mês.

Recentemente foi especulado o retorno de Neymar ao Barcelona, mas a palavra final dos dirigentes do clube espanhol foi “não”. O jogador fez um trio de ataque, com Messi e Suárez, atualmente no Grêmio.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, empresários de Neymar ofereceram o brasileiro para o Barça nesta janela de transferência, mas a negociação não prosseguiu.

O Barcelona vive momento de reconstrução econômica e Neymar está fora dos planos futuros do clube. A publicação informa que a recusa pelo jogador teria sido por dois motivos, sendo o primeiro justamente pela atual condição financeira e o segundo por uma possível divergência no vestiário, que poderia causar um problema no elenco.

Inicialmente, o plano do clube catalão era repatriar Lionel Messi, mas o argentino fechou com o Inter Miami para jogar a MLS (Major League Soccer). Apesar disso, o ataque do Barça foi reforçado com a contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, de 18 anos, por cerca de 74 milhões de euros (em torno de R$ 400 milhões).

