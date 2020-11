Rio Grande do Sul Vice-governador do Rio Grande do Sul testa positivo para o coronavírus

19 de novembro de 2020

O vice-governador do Rio Grande do Sul e Secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, informou na manhã desta quinta-feira (19) que testou positivo para a Covid-19. Ele fez uma postagem no Twitter e relatou ainda que está assintomático.

Em julho deste ano, o governador Eduardo Leite testou positivo para Covid-19. Assim como Ranolfo, Leite também estava assintomático e teve de cancelar compromisso e se isolar para fazer o tratamento contra a doença.

Leite só retomou a agenda em agosto, depois que um novo teste apontou resultado “não detectável para a Covid-19”.

