Rio Grande do Sul Vice-governador do RS diz que missão à Espanha teve “resultados concretos para melhorar a vida dos gaúchos”

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Souza liderou uma comitiva composta por secretários de Estado e deputados Foto: Joel Vargas/GVG Gabriel Souza liderou uma comitiva composta por secretários de Estado e deputados. (Foto: Joel Vargas/GVG) Foto: Joel Vargas/GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, avaliou como positiva a missão do Estado na Espanha, realizada na semana passada. Ele afirmou, no domingo (11), que retornou ao Brasil trazendo “resultados concretos para melhorar a vida dos gaúchos”.

Entre eles, segundo Gabriel, que liderou a missão, estão o anúncio da data do South Summit Brazil 2024, o acordo de cooperação com a Mastercard Turismo e a vinda de empresários espanhóis ao RS em 2024. A comitiva gaúcha, composta por secretários de Estado e deputados, cumpriu uma série de agendas para prospectar novos negócios e conhecer o trabalho de instituições especializadas em inovação e educação na Espanha.

“Encerro a missão na Espanha agradecendo a recepção em todos os lugares que estive, tanto em Madri quanto em Barcelona. Foi uma oportunidade ímpar de conhecer empresas, instituições e líderes que atuam em áreas de referência global, como inovação, educação e infraestrutura”, afirmou o vice-governador.

No primeiro dia do South Summit Madrid, que ocorreu de 7 a 9 de junho, o vice-governador anunciou, ao lado da presidente do evento, Maria Benjumea, a confirmação da terceira edição brasileira. De 20 a 22 de março de 2024, Porto Alegre sediará o maior evento de inovação da América Latina.

Durante a missão, o Estado foi o primeiro do Brasil a assinar o acordo de cooperação com a Mastercard Tourism Innovation Hub (Centro de Inovação em Turismo da Mastercard).

O vice-governador foi recebido pelo embaixador Orlando Leite Ribeiro e empreendedores espanhóis para fortalecer parcerias comerciais. Também visitou empresas para apresentar o potencial do Estado e prospectar novos negócios.

As últimas agendas foram realizadas em Barcelona, onde a comitiva gaúcha conferiu os projetos de uma escola pública em tempo integral e a Fundesplai, organização não-governamental que atua na educação e na capacitação profissional de crianças e jovens, iniciativas que já estão em desenvolvimento no Estado. O grupo também conheceu o distrito de inovação 22@, que concentra empresas em Barcelona, idealizado pelo engenheiro Josep Piquet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vice-governador-do-rs-diz-que-missao-a-espanha-teve-resultados-concretos-para-melhorar-a-vida-dos-gauchos/

Vice-governador do RS diz que missão à Espanha teve “resultados concretos para melhorar a vida dos gaúchos”

2023-06-12