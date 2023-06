Porto Alegre South Summit Brazil 2024 será realizado de 20 a 22 de março em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Gabriel Souza e Maria Benjumea (C) anunciaram a data e o local do evento em 2024 Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Gabriel Souza e Maria Benjumea (C) anunciaram a data e o local do evento em 2024. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG) Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O South Summit Brazil 2024 será realizado de 20 a 22 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) em Madri, no primeiro dia da edição espanhola do evento.

O vice-governador do RS, Gabriel Souza, e a presidente do South Summit, Maria Benjumea, anunciaram a data no estande do governo do Estado, com a presença de secretários estaduais e representantes da prefeitura de Porto Alegre.

O RS sediou, em 2022, a primeira edição do South Summit fora da Europa. Em 2023, a Capital gaúcha recebeu novamente o evento. “Temos muito orgulho de sediar a edição brasileira deste que é um dos maiores eventos de inovação do mundo e que se tornou o principal da América Latina. Já nos próximos dias teremos a primeira reunião de trabalho para começar a preparar mais uma edição histórica no Estado”, destacou o vice-governador.

Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite comemorou a notícia: “A capital do Rio Grande do Sul espera todos vocês entre 20 e 22 de março de 2024 para mais uma edição do South Summit. O futuro do RS passa pela inovação”.

“Fortalecemos cada vez mais a nossa relação de parceria com o Rio Grande do Sul, um lugar no qual me sinto em casa, que recebe todos de forma acolhedora e que tem um importante ecossistema de inovação”, disse a presidente do South Summit.

A comitiva do governo gaúcho que realiza uma missão na Espanha é liderada pelo vice-governador e conta com a participação dos secretários de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos; de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans; e de Turismo, Vilson Covatti; além do secretário-adjunto de Comunicação, Alexandre Elmi.

