Entre os remédios que têm apenas desconto e, agora, passarão a ser gratuitos para quem recebe Bolsa Família, estão quatro anticoncepcionais, dois tipos de tratamento para o Mal de Parkinson, três apresentações da sinvastatina, usada no combate ao colesterol, e três alternativas para controle da rinite, além de fraldas geriátricas.

O Farmácia Popular também oferece de forma gratuita, a todos os cidadãos, 22 medicações para controle da asma, da diabetes e da hipertensão. Para essa lista, nada muda. As gratuidades serão mantidas.

Segundo o governo, quem recebe Bolsa Família não precisará fazer um novo cadastro para retirar esses medicamentos de forma gratuita. A identificação do beneficiário será feita pelo próprio sistema do Farmácia Popular.

Como pegar os remédios

O paciente que desejar obter os medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular tem de ir a um estabelecimento credenciado. São farmácias e drogarias que exibem o selo “Aqui tem Farmácia Popular”.

O cidadão precisa apresentar um documento oficial de identidade com foto e número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade emitida pelo SUS ou por um médico particular.