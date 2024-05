Rio Grande do Sul RS já contabiliza 100 mortos e 131 desaparecidos. Mais de 231 mil pessoas estão fora de casa

Operações de resgate prosseguem em diversas regiões do Estado. (Foto: Divulgação/Secom-RS)

Boletim atualizado na noite dessa quarta-feira (8) pela Defesa Civil Estadual ampliou para 100 as mortes causadas pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o início do mês. O balanço também aponta outros 130 gaúchos desaparecidos, além de 231 mil desalojados ou desabrigados. Ações de resgate prosseguem em diversas regiões do mapa gaúcho.

Ao todo, 425 dos 497 municípios (quase 86%) do Estado registraram danos em razão das chuvas em excesso desde o final de abril. Dentre perdas humanas e materiais, cerca de 1,47 milhão dos 11,3 milhões de habitantes (13%) foram direta ou indiretamente afetados. Também são contabilizados bloqueios parciais ou totais em 85 trechos de 44 rodovias.

No topo do ranking de casos fatais está a cidade de Cruzeiro do Sul, com oito vítimas. Em seguida aparecem Gramado (7), Bento Gonçalves (6), Santa Maria (6), Lajeado (5), Caxias do Sul (5), Veranópolis (5), Canoas (4), Porto Alegre (4), São Leopoldo (3), Três Coroas (3) e Venâncio Aires (3).

O levantamento prossegue com Boa Vista do Sul (2), Canela (2), Capitão (2), Encantado (2), Forquetinha (2), Paverama (2), Roca Sales (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (2), São Vendelino (2), Serafina Corrêa (2) e Taquara (2).

Completam a lista Bom Princípio (1), Capela de Santana (1), Esteio (1), Farroupilha (1), General Câmara (1), Itaara (1), Montenegro (1), Pantano Grande (1), Pinhal Grande (1), Putinga (1), São João do Polêsine (1), Segredo (1), Silveira Martins (1), Sinimbu (1), Sobradinho (1), Vale do Sol (1) e Vera Cruz (1).

Serviços essenciais

Já no que se refere à falta de serviços essenciais como água, luz e telefonia/internet, o governo gaúcho compartilhou os seguintes dados, com base em informações prestadas por empresas e concessionárias desses segmentos:

– CEEE Equatorial: 205.563 pontos sem energia elétrica (11,4% do total de clientes).

– RGE Sul: 253.500 pontos sem energia elétrica (8,3% do total de clientes).

– Corsan: 523.311 clientes sem abastecimento de água (18% do total de clientes).

– Vivo: 35 municípios sem serviços de telefonia e internet.

– Tim: 18 municípios sem serviços de telefonia e internet.

– Claro: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Rede estadual de ensino

A Secretaria da Educação (Seduc) informou que 952 escolas da rede estadual continuam com atividades paralisadas em 236 municípios, impactando quase 332 mil estudantes. Dentre os motivos estão danos materiais (425 estabelecimentos) e o uso do espaço para acolhimento de desabrigados (77), bem como dificuldades de acesso.

Ainda não há previsão de retomada das aulas nas áreas abrangidas pelas Coordenadorias Regionais de Porto Alegre, Canoas (Região Metropolitana da Capital), Gravataí (idem), Guaíba (Região Carbonífera), São Leopoldo (Vale do Sinos), Estrela (Vale do Taquari), Cachoeira do Sul (Vale do Jacuí), Pelotas (Região Sul) e Rio Grande (Litoral Sul).

