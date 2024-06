Porto Alegre Porto Alegre mantém vacinação de rotina contra poliomielite em crianças

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O Brasil não registra casos de poliomielite, que provoca a paralisia infantil, desde 1989. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informa que a vacinação de rotina para crianças menores de cinco anos contra poliomielite está disponível na rede municipal de saúde.

O esquema previsto pelo calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma dose com vacina injetável aos 2, 4 e 6 meses, mais um reforço aos 15 meses; e 4 anos com a vacina oral, a gotinha. As doses são aplicadas nas unidades de saúde.

A enfermeira Renata Capponi, chefe da Equipe de Imunizações da SMS, lembra que a campanha prevê uma dose extra da vacina, e é esta dose que não está disponível no momento.

“Crianças com esquema atrasado, ou que necessitam receber a dose de rotina têm a vacina à disposição”, enfatiza.

Por decisão da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, não terá a campanha de vacinação contra a poliomielite no primeiro semestre, como ocorre no restante do País. A ação foi lançada pelo Ministério da Saúde, mas, em função do estado de calamidade pública, a SES solicitou o adiamento da medida em território gaúcho.

Poliomielite

O Brasil não registra casos de poliomielite, que provoca a paralisia infantil, desde 1989. Em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023, o país voltou a ser classificado como área de alto risco para a reintrodução do vírus. Em 2022, 77% das crianças com menos de um ano receberam a dose da vacina no País. No ano passado foram 83%.

2024-05-30