Brasil Nove em cada dez brasileiros acreditam em Deus ou em um poder maior

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Setenta por cento dos brasileiros que têm uma religião se denominam cristãos Foto: Divulgação Setenta por cento dos brasileiros que têm uma religião se denominam cristãos. (Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nove em cada dez brasileiros (89%) acreditam em Deus ou em um poder maior, de acordo com a pesquisa Global Religion 2023, realizada em 26 países. O Brasil é o primeiro colocado do ranking, empatado com África do Sul e Colômbia. Na outra ponta da tabela, estão Suécia (56%), Coreia do Sul (50%) e Japão (37%).

A maior parte dos brasileiros que têm uma religião se denomina cristã (70%). Quanto à crença na existência do “paraíso”, os brasileiros se destacam, juntamente com o Peru, em primeiro lugar, com 79% dos entrevistados expressando essa convicção.

África do Sul, Colômbia e Turquia ocupam o terceiro lugar, com 78%. Na outra ponta, está a França, com 31% de crença no “paraíso”, seguida por Japão, com 28%, e Bélgica, com 22%.

“Inferno”

Quando se trata da crença no “inferno”, os brasileiros ocupam a posição, com 66% dos entrevistados afirmando acreditar na existência desse lugar. A Turquia lidera o ranking, com 76%, enquanto a Tailândia fica em terceiro, com 63%. Na parte inferior da tabela, está a Espanha, com 22% de crença no “inferno”, seguida por Suécia, com 21%, e Bélgica, com 16%.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Global Religion 2023 foi realizada pelo Instituto Ipsos em 26 países, com 19.731 entrevistados, sendo aproximadamente 1.000 no Brasil, entre os dias e de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

2023-06-07