Rio Grande do Sul Vice-governador Gabriel Souza coordenará o recém-criado gabinete estadual de projetos especiais

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa tem por objetivo contribuir para o bom andamento de seis programas estaduais. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anunciado nesta quinta-feira (12), o Gabinete de Projetos Especiais do Rio Grande do Sul será coordenado pelo vice-governador Gabriel Souza. O escritório tem por objetivo contribuir para o bom andamento de seis programas estaduais estratégicos: South Summit, Qualificação de Professores, Primeira Infância, Jovem Aprendiz, Todo Jovem na Escola e operação “RS Verão Total”.

“Todos os projetos estão conectados, de alguma forma, com os cinco eixos estabelecidos no nosso plano de governo”, ressalta Souza, que também já presidiu a Assembleia Legislativa (2021). O emedebista assumiu o novo desafio a pedido do governador Eduardo Leite (PSDB) para dar uma atenção especial aos temas prioritários do Estado.

Ao anunciar a novidade, o chefe do Executivo gaúcho destacou a importância e confiança no trabalho de Gabriel para coordenar, junto às respectivas Secretarias Estaduais, a execução de cada programa e a criação ou aperfeiçoamento de projetos. É o caso da iniciativa que visa à formação de novos educadores:

“O programa Qualificação de Professores, por exemplo, está sendo estruturado para que possamos, em parceria com as universidades, promover as competências e atrair novos alunos para a licenciatura”.

Sobre o Primeira Infância, a ideia é revisar e melhorar as iniciativas de proteção das crianças, a fim de combater a pobreza e garantir um futuro com mais oportunidades a elas. Souza sublinhou:

“Estudos mostram que para cada dólar aplicado nos primeiros seis anos de vida do indivíduo acaba gerando até 7 dólares para a sociedade. É nesse período que conseguimos promover uma formação melhor do ponto-de-vista emocional, comportamental e até biológico, já que o cérebro se desenvolve nesta primeira fase”.

Programas em andamento

– South Summit: reconhecido como uma das principais plataformas mundiais de inovação e uma das mais importantes redes de ligações de alto valor entre os principais agentes do ecossistema para gerar negócios e detectar oportunidades. O Estado é correalizador do evento pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, ele ocorre entre 29 e 31 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre.

– Operação “RS Verão Total”: uma de suas principais ações é a Operação Golfinho. Realizada entre dezembro e março, com uma série de atividades e serviços no litoral gaúcho.

– Todo Jovem na Escola: o programa garante auxílio financeiro aos alunos da rede estadual no valor de R$ 150 mensais creditados no Cartão Cidadão da família. São atendidos estudantes de 15 a 21 anos, em um investimento total do governo do Estado de R$ 180 milhões até dezembro de 2022.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul