Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

O déficit de dezembro foi quase quatro vezes maior que o de US$ 21,3 bilhões registrado em dezembro de 2021. Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos registrou um déficit de US$ 85 bilhões em dezembro, elevando o déficit total para quase US$ 1,42 trilhão para o ano civil de 2022, informou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira (12).

O governo, que tem um ano fiscal que começa em outubro, está registrando um déficit de US$ 421,41 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2023, um aumento de 12% em relação ao primeiro trimestre fiscal de 2022, mostram os dados do Tesouro.

O déficit de dezembro foi quase quatro vezes maior que o de US$ 21,3 bilhões registrado em dezembro de 2021, à medida que os gastos cresceram e a receita caiu no mês passado.

As receitas totalizaram US$ 454,94 bilhões, enquanto as despesas foram de US$ 539,94 bilhões em dezembro de 2022.

O órgão regulador do orçamento, o Comitê para um Orçamento Federal Responsável (CRFB, na sigla em inglês), disse que o total anual de US$ 1,4 trilhão é “impressionante, considerando que o pior da pandemia e a recessão que a acompanha já passaram há muito tempo”.

“Não deveríamos estar tomando emprestados US$ 4 bilhões por dia, uma espécie de vício por dívidas que é prejudicial à economia e ao orçamento”, disse Maya MacGuineas, presidente do CRFB, em comunicado.

O pacote de regras dos republicanos da Câmara adotado no início desta semana incluía medidas destinadas a controlar os gastos do governo federal e manter o controle dos impostos.

