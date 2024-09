Acontece Vice-governador Gabriel Souza é Cidadão Emérito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

O homenageado ao lado da esposa Talise e da filha Dora, após a entrega do Título na Câmara Municipal Foto: O Sul Foto: O Sul

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, foi homenageado na tarde desta quinta-feira (26) com o Título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, em solenidade na Câmara Municipal. Nascido em 2 de janeiro de 1984, na capital, o médico veterinário cresceu e viveu boa parte da sua vida em Tramandaí, no Litoral Norte.

Em seu discurso, Gabriel Souza se emocionou ao relembrar sua trajetória política, muito atrelada à capital, desde os tempos do movimento estudantil. Ele também recordou passagens de sua infância, quando vinha com a família até Porto Alegre para passar o dia no shopping e comer fast-food.

“Estou muito emocionado, de ter, na cidade onde nasci, aprovado na sua Câmara de Vereadores, que é a casa que representa a população, o título de Cidadão Emérito. Eu tenho uma história muito forte com Porto Alegre, embora tenha morado em Tramandaí desde os primeiros dias da minha vida. A nossa capital tem uma relação com todos os gaúchos e gaúchas, principalmente para quem mora muito perto de Porto Alegre, como é o caso do Litoral”, explicou o homenageado.

Os presentes na cerimônia de entrega do Título puderam conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal do vice-governador gaúcho. Momentos icônicos como a participação em um “pedágio” no centro da capital para arrecadar dinheiro para uma viagem ao interior do Estado, durante a juventude, e revelações atuais da vida porto-alegrense, como a paixão da família pelo Parque da Redenção, foram mencionados pelo homenageado.

“No início da minha vida adulta, passei a morar em Porto Alegre, entre idas e vindas. Atualmente resido em Porto Alegre com a minha família. Então é muito emocionante para mim, hoje, estar recebendo esse título. Espero poder ajudar ainda mais Porto Alegre, agora como Cidadão Emérito”, disse.

Gabriel Souza recebeu a homenagem ao lado da esposa Talise, da filha Dora e na companhia dos pais, que coincidentemente, celebraram 43 anos de casados na mesma data.

2024-09-26