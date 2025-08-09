Rio Grande do Sul Vice-governador Gabriel Souza se reúne com secretário nacional de Transporte Ferroviário para tratar da Malha Sul

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Também foi discutida destinação de cerca de R$ 300 milhões para reconstrução de trechos afetados pelas enchentes do ano passado. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG)

O vice-governador Gabriel Souza encerrou a semana em Brasília, onde se reuniu com o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro. O encontro tratou dos avanços na modelagem de concessão e do relatório que está sendo elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) sobre ferrovias, organizado pelo Ministério dos Transportes.

Encaminhamentos para próximas ações

Gabriel avaliou que a reunião foi positiva, já que o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho está prestes a ser divulgado, com previsão de ser entregue na próxima semana, e irá nortear as próximas ações.

“Temos, finalmente, uma data para conhecermos melhor a situação da malha ferroviária do ponto de vista desse grupo de trabalho, que foi encerrado em 14 de julho. Então, com esse documento, o Ministério dos Transportes vai ter subsídios para tomar as decisões. E, nesse sentido, vamos saber então quais serão os próximos passos a serem colocados para a revitalização da Malha Sul e, principalmente, a volta das ferrovias do Rio Grande do Sul com a qualidade necessária”, afirmou após o encontro.

Estudos para nova licitação

O secretário nacional de Transporte Ferroviário confirmou na reunião que os estudos para uma nova licitação já estão em andamento, já que a concessão com a Rumo Logística, empresa que atualmente administra as ferrovias no Estado, encerra em 2027.

Paralelamente a esse estudo de modelagem, o secretário afirmou que o Ministério dos Transportes também considera a possibilidade de repactuação com a empresa, ou seja, a renovação do contrato para que a Rumo permaneça administrando o modal.

Nesse caso, a oferta da Superintendência de Ferrovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a renovação do contrato com a concessionária Rumo é condicionada à recuperação obrigatória dos trechos e obras de arte danificados pelas enchentes. A empresa, porém, teria sinalizado que não tem interesse nas condições apresentadas.

Destinos para a Malha Sul

A alternativa em discussão prevê uma nova licitação com a divisão da malha em três trechos: Paraná, Cruz Alta–Rio Grande e transporte de líquidos, com destinação do valor da outorga ao Rio Grande do Sul.

“Nós estamos otimistas que em breve teremos decisões em relação ao caminho que a gente vai seguir na Malha Sul. Eu acho que as coisas estão andando em paralelo, mas me parece que nós teremos, no caso de uma eventual licitação, um estudo bem feito pela Infra S.A., que possa de fato ser levado para a audiência pública e apresentado para a sociedade fazer as contribuições. Estou otimista e acho que essas oportunidades que nós temos de conversar com o vice-governador Gabriel, que tem sempre aqui nos visitado, são fundamentais, assim como também com representantes dos estados de Santa Catarina e Paraná”, avaliou.

Reconstrução de trechos

Também foi discutida a destinação de cerca de R$ 300 milhões provenientes de apólice de seguro, valor que poderá ser utilizado como aporte para reconstrução de trechos afetados pelas enchentes do ano passado.

O secretário Leonardo Ribeiro informou ainda que há interesse internacional, especialmente da China, em desenvolver um sistema logístico abrangente para o Brasil, e que o Paraná representa uma oportunidade para geração de recursos a outros projetos ferroviários.

Trem dos Vales

No caso do Trem dos Vales, o contrato de cessão de uso com a Rumo já foi assinado. Nesse caso, o trecho ficará sob responsabilidade da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) para a retomada das viagens após as obras de recuperação do trecho, que terá aporte de recursos do governo do Estado. Conforme a ANTT, não é necessário solicitar anuência do Ministério dos Transportes para as obras; o pedido deve ser feito diretamente à concessionária.

Trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado

Reafirmando o compromisso do Estado em melhorar a malha ferroviária no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou uma autorização para implantação, operação e exploração privada de ferrovia para transporte de passageiros entre Porto Alegre e Gramado.

O investimento será de cerca de R$ 4,5 bilhões, feito integralmente pela SulTrens, companhia responsável pelo projeto. Estima-se que a obra gere um total de 22.723 postos de trabalho, contando empregos diretos e indiretos, durante sua implantação e operação. A validade da outorga de exploração para a empresa é de 99 anos, e a previsão para início da operação é de sete anos.

