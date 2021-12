Rio Grande do Sul Vice-governador gaúcho aponta queda histórica da criminalidade em evento no 4º Distrito

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

O vice-governador disse que, apesar dos problemas ainda enfrentados no 4º Distrito, ocorreram muitos avanços nos últimos anos Foto: Divulgação O vice-governador disse que, apesar dos problemas ainda enfrentados no 4º Distrito, ocorreram muitos avanços nos últimos anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Frente Parlamentar do 4º Distrito de Porto Alegre, presidida pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB), realizou uma reunião histórica com a cúpula da segurança pública estadual, na noite desta terça-feira (07), no Nau Live Inspaces.

O encontro durou duas horas e meia, com a participação de mais de 60 empresários e moradores da região, formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá.

O vice-governador e secretário estadual de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, liderou a comitiva da cúpula da segurança gaúcha, que ainda contou com a presença da delegada chefe de Polícia, Nadine Anflor, subcomandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Claudio dos Santos Feoli, do comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Luis Felipe Neves Moreira, do comandante do 9º BPM, Tenente-Coronel Alex Sandre Pinheiro Severo, além do secretário-adjunto municipal da Segurança, Major Gelson Guarda.

O Corpo de Bombeiros também esteve presente, com o comandante do 1º BBM, Tenente-Coronel Éderson Fioravante Lunardi, assim como os titulares das delegacias que atendem o 4D. “Pela primeira vez, colocamos o alto comanda da segurança pública do Estado frente a frente com a comunidade do 4º Distrito. Foi uma oportunidade única que vai gerar muitos frutos na melhoria da segurança na região”, comemorou Ramiro.

O vice-governador disse que, apesar dos problemas ainda enfrentados no 4º Distrito, ocorreram muitos avanços nos últimos anos que tornaram a região mais segura. Ranolfo começou citando que os homicídios em Porto Alegre caíram 62% nos últimos quatro anos, despencando de 617 em 2017 para 235 em 2021.

“No 4º Distrito, a queda nos homicídios é ainda maior: 84% nos últimos quatro anos. Os sete homicídios verificados em 2021 é o menor número dos últimos cinco anos”, ressaltou. Em 2017, foram registrados 45 homicídios no 4º Distrito, que ainda teve 35 em 2018, 19 em 2019 e 13 em 2020.

Ranolfo também divulgou os dados sobre roubos no 4º Distrito, que caíram pela metade, passando de 2.142 em 2017 para 1.047 em 2021, o menor índice dos últimos cinco anos. De 2021 para este ano, a queda é de 19%.

O roubo de veículos também está em decadência na região. Foram 589 em 2017 ante 93 em 2021, uma diminuição de 84%. De 2020 para este ano, o roubo de veículos no 4D caiu 35%. Não ocorreram latrocínios este ano no 4º Distrito.

Nos últimos quatro anos, a região teve dois latrocínios por ano, com exceção de 2019. “Há muito a avançar, mas já fizemos muito para diminuir os índices de criminalidade no Estado, em Porto Alegre e aqui no 4º Distrito”, disse o vice-governador.

