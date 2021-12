Acontece Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, recebe homenagem da Federasul

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Momento da entrega da placa. (Foto: Divulgação)

O evento Tá na Mesa, promovido pela Federasul, proporcionou nesta quarta-feira (15), uma homenagem aos parceiros da Federação em 2021. O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto foi um dos agraciados. A cerimônia ocorreu no Palácio do Comércio, sede da Federação de Entidades Empresariais do Estado Gaúcho. O último Tá na Mesa do ano celebrou grandes nomes do legislativo gaúcho e também empreendedores que se destacaram no cenário econômico em 2021.

“A gente ser homenageado aqui na Federasul sempre é um orgulho, uma honra para a Rede Pampa. Esse prêmio é de todos nós, funcionários da Pampa, pelo comprometimento que a gente tem com a sociedade de ser o elo de ligação entre as autoridades, sejam elas parlamentares, do executivo, sejam civis, das empresas como um todo e, quem vive esse espectro de contribuintes do Rio Grande do Sul”, afirmou Paulo Sérgio Pinto.

Na sequência, o presidente da Federasul, Anderson Cardoso, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria do parlamento gaúcho. “Para nós da Federasul é uma grande honra, um momento de muita alegria recebermos, inclusive, em casa, na sede da nossa entidade”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, reforçou a importância da parceira do governo com a Federasul. Segundo ele, essa união garantiu bons frutos para o estado, como o modelo atual de combate à pandemia.

“Nós migramos de um modelo das bandeiras para esse modelo novo, muito a partir deste diálogo que nós conseguimos construir com o estado, que é um modelo que está conseguindo controlar a pandemia sem ao mesmo tempo, fechar a economia. Então eu acho que mostra a grandeza que a Federasul teve através do seu presidente. Uma homenagem a ele, mas também a todos empresários gaúchos que viveram esse momento tão difícil durante esses últimos períodos”, destacou Souza. “Fomos parceiros durante toda a pandemia no entendimento dos protocolos, no aprimoramento das regras relativas a pandemia, no combate a própria disseminação da doença e aglomerações. Então, a Assembleia sempre foi uma parceira”, completou Cardoso.

