Política Vice-presidente do PT acusa ministra de Lula de envolvimento com funcionário fantasma; ela nega

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Washington Quaquá e Anielle já protagonizaram outros embates. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados | Joédson Alves/Agência Brasil Washington Quaquá e Anielle já protagonizaram outros embates. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados | Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados | Joédson Alves/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Washington Quaquá, informou na segunda-feira (17) que acionará a Comissão de Ética do partido contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que também é filiada à sigla. Anielle, por sua vez, nega qualquer irregularidade.

Quaquá também é prefeito de Maricá (RJ). Em nota, a prefeitura informou que o petista recebeu uma denúncia de que haveria um funcionário fantasma atuando na autarquia municipal Serviços de Obras de Maricá (Somar).

De acordo com a equipe de Quaquá, o funcionário, identificado como Alex da Mata Barros, teria sido indicado ao cargo por Anielle. Ele exerceu o cargo de assessor especial no gabinete da presidência da Somar.

“Na esquerda e na direita essa gente virou santo de bordel. Isso tem tirado a credibilidade da política. Vou entrar com pedido na Comissão de Ética nesta semana e mostrar ao PT todos os indícios que já tenho”, disse Quaquá ao jornal O Globo.

A prefeitura informou que a Somar instaurou uma sindicância para “apurar o caso”. “Uma vez identificadas irregularidades, serão adotadas medidas cabíveis e a responsabilização dos envolvidos”, informou a prefeitura. Ainda de acordo com o órgão, Alex da Mata Barros foi admitido na Somar em junho de 2021 e desligado em janeiro deste ano.

Alex da Mata prestou consultoria à pasta por meio de um edital do Banco de Desenvolvimento da América Latina. a pasta pontuou que a vaga de consultor foi oferecida pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (Banco CAF). “Esclarecemos que a ministra Anielle Franco não realizou indicações nem para a prefeitura, nem para a vaga de consultor oferecida pelo CAF”, destaca a nota.

Anielle e Quaquá já protagonizaram outros embates. Em janeiro deste ano, a ministra acionou a Comissão de Ética do PT contra Quaquá após o deputado defender os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, acusados de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco, irmã de Anielle.

À época, Quaquá publicou nas redes sociais uma foto ao lado de familiares dos irmãos Brazão, alegando não haver provas contra eles.

Na representação contra Quaquá, Anielle argumentou que as declarações do dirigente “descredibilizam, de forma irresponsável e leviana, os esforços pela luta por justiça e as deliberações internas do Partido dos Trabalhadores”. As informações são dos portais CNN Brasil e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vice-presidente-do-pt-acusa-ministra-anielle-franco-de-ligacao-com-funcionario-fantasma/

Vice-presidente do PT acusa ministra de Lula de envolvimento com funcionário fantasma; ela nega

2025-02-18