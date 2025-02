Política Entorno de Bolsonaro vê chance de prisão em dezembro

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estratégia do ex-presidente tem sido reforçar o discurso de perseguição política. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Considerando como certa a condenação de Jair Bolsonaro no inquérito que investiga o golpe, o entorno do ex-presidente já calcula quando a prisão deve ocorrer. A previsão é de que a tramitação do julgamento, com todos os prazos recursais, se estenda até o final de novembro e que a prisão ocorre em meados de dezembro, próximo do Natal.

Até lá, a estratégia dos aliados de Bolsonaro será insistir na tese de que o ex-presidente é vítima de uma “perseguição” do STF e de que não autorizou o golpe. A expectativa do entorno de Bolsonaro é de que ele consiga manter a mobilização popular aquecida. Para isso, vai reforçar a manifestação convocada para 16 de março.

Denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao lado de 33 aliados por supostamente compor uma organização criminosa com o objetivo de anular o resultado do pleito e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou despreocupação, nessa quinta-feira (20), com a acusação.

“Caguei para prisão”, disse, durante discurso no Primeiro Seminário Nacional de Comunicação do PL, em evento voltado para a capacitação da base na comunicação digital.

O encontro reuniu deputados, senadores e vereadores do partido, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

A estratégia do ex-presidente tem sido reforçar o discurso de perseguição política. Ele argumenta que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal são infundadas e visam retirá-lo da disputa eleitoral de 2026. Nos bastidores, aliados do PL trabalham para modificar legislações que possam inviabilizar uma eventual candidatura do ex-presidente no próximo pleito.

Em entrevista, o deputado federal e líder do PL na Câmara dos deputado Sóstenes Cavalcante, disse que o PL não tem opções de candidatos à presidência a não ser o ex-presidente para as eleições de 2026. “O PL tem três planos, plano A, plano B, e plano C, e em todos eles é o Bolsonaro”, expressou.

Além das acusações relacionadas à tentativa de golpe, Bolsonaro também é alvo de investigações sobre falsificação de registros de vacinação contra a covid-19 e o suposto contrabando de joias recebidas durante seu mandato. Caso as denúncias sejam aceitas pelo STF, ele se tornará réu e poderá enfrentar um julgamento com penas que, somadas, podem resultar em décadas de prisão.

O Seminário Nacional de Comunicação do PL ocorreu em um momento estratégico para o partido, que busca fortalecer sua base e aprimorar sua presença nos meios digitais. A legenda tem investido na capacitação de seus apoiadores para ampliar sua influência nas redes sociais, um dos principais campos de disputa política no Brasil.

Enquanto as investigações seguem em curso, Bolsonaro mantém sua postura combativa e aposta no apoio popular como um de seus principais escudos políticos. No entanto, o avanço das ações judiciais pode trazer desafios cada vez maiores para sua trajetória e para os planos do PL nas próximas eleições. Com informações dos portais de notícias O Globo e Correio Braziliense.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/entorno-de-bolsonaro-ve-chance-de-prisao-em-dezembro/

Entorno de Bolsonaro vê chance de prisão em dezembro

2025-02-20