Vice-presidente do Simers será palestrante em evento do Centro Acadêmico de Medicina da ULBRA

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A palestra ocorrerá nesta quarta-feira (10), às 19h15min, no prédio 1 - ULBRA Canoas, no bairro São José. (Foto: Divulgação/ Ederson Nunes/ CMPA)

O vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, irá palestrar às 19h15min desta quarta-feira (10), na Semana Acadêmica de Medicina (SAMED), promovida pelo Centro Acadêmico de Medicina da ULBRA.

Rovinski abordará o tema: “O que podemos esperar da Medicina no futuro?”. Após a sua apresentação, no prédio 1 – ULBRA Canoas, no bairro São José, haverá um debate com os acadêmicos.

Semana Acadêmica de Medicina

A Semana Acadêmica de Medicina contará com um ciclo de três dias de palestras e debates, com o objetivo de possibilitar novos conhecimentos e estimular reflexões dos estudantes de Medicina da Ulbra, de outras faculdades convidadas e interessados. A temática desta quarta-feira é: “Habilidades para o Médico do Século XXI”.

