Federasul e Assembleia Legislativa do RS entregam o prêmio Líderes & Vencedores

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Vencedores foram conhecidos na noite desta terça-feira (9), no Teatro Dante Barone do Parlamento gaúcho. (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (09), foram conhecidos os ganhadores da 27ª edição do prêmio “Líderes e Vencedores”, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) e pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul). Todos os agraciados receberam a estatueta Magis, que em latim significa “mais”, idealizada pela artista plástica Angela Pettini.

“O prêmio é um dos mais importantes do Estado. Estamos felizes. Mesmo em meio a uma pandemia, identificamos gaúchos e instituições gaúchas que nos orgulham muito com seus projetos sociais, empresariais ou políticos. É um prêmio diferente dos outros e histórico”, afirmou o presidente da ALRS, Gabriel Souza.

O evento aconteceu no Teatro Dante Barone do Parlamento gaúcho, no Centro Histórico de Porto Alegre, e contou com transmissão pela TV Assembleia e pelos canais digitais da instituição e da entidade de classe.

Ao todo, foram 18 finalistas que disputaram pelo prêmio nesta noite (09), divididos nas seguintes categorias: “Mérito Político”, “Destaque Comunitário”, “Expressão Cultural”, “Referência Educacional” e “Sucesso Empresarial”, esta última subdividida em “micro e pequena empresa” e “média e grande empresa”.

“Os projetos destacados são um reconhecimento de boas soluções para servirem de exemplo. Premiar Líderes e Vencedores nesta 27 edição, num ano atípico e de grandes desafios, nos dá uma imensa satisfação”, destacou o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso.

Oferecido desde 1995 o Líderes & Vencedores destaca o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais e culturais edificadores para o Rio Grande do Sul. Mais do que uma homenagem, o Líderes & Vencedores distingue o reconhecimento às ações que servem de exemplo em cada uma das categorias.

Confira os vencedores de cada categoria:

Expressão Cultural

Maestro Antonio Carlos Borges Cunha – Porto Alegre

Destaque Comunitário

Alfredo Guilherme Englert – Porto Alegre

Referência Educacional

ONG Coletivo Autônomo Morro da Cruz – Porto Alegre

Sucesso Empresarial / Micro e Pequena Empresa

Fernando Maldaner – Nova Petrópolis

Sucesso Empresarial / Média e Grande Empresa

Randon Participações – Caxias do Sul

Mérito Político

Sebastião de Araújo Melo – Porto Alegre

