Acontece SETCERGS lança oficialmente a 22ª TranspoSul

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

TranspoSul 2019, realizada em Bento Gonçalves. (Foto: Divulgação)

A maior feira de transporte e logística do sul do país estará de volta em 2022. A 22ª TranspoSul será realizada de 13 a 16 de junho de 2022 em Porto Alegre. O lançamento oficial da feira ocorreu nesta terça-feira (9), às 19h, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do RS (SETCERGS).

Após uma pausa de dois anos devido ao impacto causado pela pandemia da Covid-19, a TranspoSul retorna pretendendo transformar Porto Alegre num centro de exposição de novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos do país, além de sistemas, equipamentos e serviços.

“Estamos há dois anos sem feira TranspoSul aqui no nosso estado. Hoje existe um anseio muito grande de todo o segmento, todos os nossos fornecedores e dos nossos parceiros sobre o retorno da feira”, destacou o diretor de gestão do SETCERGS, Roberto Machado .

A feira voltará para a Capital depois de ter sido realizada em Bento Gonçalves, em 2019, quando movimentou R$ 250 milhões em negócios e recebeu mais de 14 mil visitantes. A sede da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) receberá a TranspoSul em uma fase de reaquecimento da economia, reestruturação de mercado e novas oportunidades de crescimento do setor.

Em relação a expectativa para 2022, Machado espera a presença “de mais de 100 expositores e cerca de 18 mil visitantes. Além de uma comercialização em torno de R$ 1 bilhão, que é a nossa meta de atingirmos durante a 22ª Transposul“, afirmou o diretor de gestão. A grande novidade da feira para o próximo ano é o sorteio de um caminhão.

Sobre o SETCERGS

Fundado em agosto de 1959, o SETCERGS é um dos mais importantes sindicatos representativos do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil. Reúne centenas de transportadoras que atuam no Rio Grande do Sul e em diversos estados da Federação.

Além de ser responsável pela realização da TranspoSul, a entidade organiza uma série de eventos online, encontros técnicos e palestras em busca de conhecimento e constante inovação para o empresariado.

