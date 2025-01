Economia Vice-presidente Geraldo Alckmin participa na sexta-feira, em Triunfo, do anúncio de investimentos no setor químico

Por Marcelo Warth | 13 de janeiro de 2025

Além de Alckmin (foto), o evento, promovido pela Abiquim, reunirá outras autoridades Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participará na manhã de sexta-feira (17), no Polo Petroquímico de Triunfo, de uma cerimônia de anúncio de investimentos no setor químico gaúcho e nacional.

O evento será promovido pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química). Na ocasião, empresas do setor – Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar – farão seus respectivos anúncios de investimentos, que são consequência do Regime Especial da Indústria Química.

Do montante total, mais da metade dos investimentos é para o Rio Grande do Sul. Os demais serão efetuados nos Estados de São Paulo, Bahia e Alagoas.

A cerimônia também contará com a presença do governador do RS, Eduardo Leite, do prefeito de Triunfo, Marcelo Essvein, entre outras autoridades.

