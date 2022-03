Política Vice-presidente Hamilton Mourão se filia ao Republicanos e declara “apoio irrestrito” à reeleição de Bolsonaro

Com a filiação, Mourão não deve compor a chapa de Bolsonaro nas eleições de outubro.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, filiou-se nesta quarta-feira (16) ao partido Republicanos e declarou “apoio irrestrito” à reeleição de Jair Bolsonaro.

Durante o mandato, a relação entre Mourão e Bolsonaro foi marcada por críticas do presidente ao vice. Em junho do ano passado, Bolsonaro chegou a dizer que a escolha por Mourão em 2018 foi “a toque de caixa”. O presidente disse que ainda busca seu vice para as próximas eleições.

“Cheguei aqui como vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro e ele sabe perfeitamente que tem toda a minha lealdade e apoio irrestrito ao seu projeto de reeleição, que considero fundamental para que continuemos a dar os passos necessários para dar rumo nas soluções para que o Brasil atinja o seu destino manifesto que é sermos a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador”, disse Mourão durante o evento de filiação.

Rio Grande do Sul

O vice anunciou que disputaria uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul, Estado em que nasceu, em fevereiro. Antes de escolher o Republicanos, Mourão também foi convidado para se filiar ao Partido Progressista (PP) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira – dirigente licenciado da agremiação.

O Republicanos é um dos partidos do chamado “Centrão”, agrupamento de deputados que dá apoio ao governo Bolsonaro na Câmara.

Com a filiação, Mourão não deve compor a chapa de Bolsonaro nas eleições de outubro. Está é a primeira vez que um vice-presidente não disputará a reeleição na chapa do presidente da República. Mourão se elegeu pelo PRTB na chapa com Bolsonaro, ele permaneceu na sigla até a escolha pelo Republicanos.

Mourão e Bolsonaro

A relação entre Bolsonaro e Mourão é marcada por críticas do presidente ao vice. Em julho do ano passado, Bolsonaro chegou a dizer que Mourão “por vezes atrapalha”, mas que ele tinha “que aturar”. Por outro lado, o presidente confiou ao vice o comando do Conselho Nacional da Amazônia.

Em fevereiro, Bolsonaro desautorizou Mourão por declarações a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia. Na ocasião, o vice disse que o Brasil não era neutro no conflito e que não concordava com a invasão do território ucraniano. Bolsonaro disse que não era competência do vice falar sobre esse assunto.

O presidente ainda não definiu quem será o seu vice na campanha de reeleição. Um dos nomes cotados é o do atual ministro da Defesa, o também general Walter Braga Netto. Há uma articulação para que o presidente opte por um nome político.

Em novembro de 2021, após dois anos sem partido, Jair Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal (PL). Desde então, o presidente tem levado seus aliados para a sigla comandada por Valdemar Costa Neto. Antes de migrar para o PL, Bolsonaro foi convidado por outras legendas do “Centrão”, caso do PP e do Republicanos.

