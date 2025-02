Notícias Viciados em celular desafiam nova lei federal para as escolas. Especialistas recomendam cuidados especiais com crianças que sofrem do transtorno de nomofobia

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ocorrência de nomofobia tem aumentado e pode aparecer nas salas de aula. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A proibição de celulares nas escolas, determinada em lei sancionada em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é amplamente defendida por professores e especialistas em educação e em saúde mental. Mas vários alertam para a provável consequência de que pais e educadores precisem lidar com sinais de nomofobia em uma boa parte dos estudantes.

“É muito difícil essa separação. Vai haver crianças e adolescentes que conseguirão respeitar. Mas alguns já têm uma questão patológica desenvolvida. É uma dependência absurda. As crianças surtam”, alerta Luisa Sabino, psicóloga que pesquisa e ensina sobre dependências digitais.

Nesses primeiros dias de volta às aulas, algumas escolas já têm registrado reclamações de alunos. Uma petição chegou a ser criada por Luís Tonelotto Rodrigues, dono do perfil Olha Professor no TikTok, pedindo o fim da medida. Tonelotto tem 4 milhões de seguidores na plataforma, e a petição já conta com 1,5 milhão de assinaturas. Um relatório da empresa de marketing digital AM4, do empresário Marcos Carvalho, mostra que, em janeiro, explodiram as mensagens de adolescentes no X, no TikTok e no Instagram contestando a proibição. O monitoramento mostrou que, entre jovens de 17 anos, as menções negativas marcaram 79%. As positivas ficaram em 10%, e as neutras, em 11%.

Mas a nomofobia é mais grave do que o inconformismo, diferenciam especialistas. É uma dependência patológica da tecnologia, não apenas o uso indiscriminado todos os dias. Para configurar a doença, é preciso que a pessoa também esteja relatando angústia, ansiedade, nervosismo e desespero, entre outras aflições.

“É preciso perceber quando surge prejuízo causado pela tecnologia na área social, familiar, acadêmica ou profissional. Por exemplo, quando, por causa da tecnologia, a pessoa é reprovada de ano porque não entregou trabalhos ou não dá atenção para o parceiro, vira a noite e não rende no dia seguinte”, diz a psicóloga Anna Lucia King, uma das fundadoras do Delete.

Na avaliação de Luisa, os professores precisam passar por algum tipo de formação para lidar com esses problemas. A incidência da nomofobia na população ainda é incerta. No entanto, a especialista afirma que os efeitos são cada vez mais visíveis, especialmente na Geração Alpha (nascidos a partir de 2010), e os casos aumentam nos consultórios.

“Os professores precisam entender que uma crise não é uma birra, mas um surto. E precisam saber como manejar isso”, aconselha. A psicologa afirmou ainda que se trata de “problema para os pais também. A criança vai querer aumentar o uso em casa”.

Com limites

Anna King diz que a nomofobia tem tratamento. Em geral, explica, o problema está associado a algum “transtorno de base”. Ou seja, uma outra doença psíquica manifestada através da tecnologia. As mais comuns são depressão, ansiedade e compulsões, que precisam ser tratadas primeiro. O caminho, no entanto, não costuma ser fácil. Por isso, ela recomenda que os pais tentem prevenir que seus filhos passem por isso.

“Os adultos precisam dar limites. Como não receberam educação digital, não sabem orientar. Eles precisam aprender, e têm de determinar as regras para que os adolescentes usem só quando deixarem”, orienta.

Luisa diz que, em geral, os pais chegam ao consultório apontando os problemas do filho, mas não percebem que também têm dificuldades com a tecnologia.

“Quando a gente vai entender o que se passa com aquela família, (vê que) os pais são superdependentes de tecnologia. Não só para o trabalho, mas em seus momentos de lazer. A gente começa o trabalho com conscientização. As crianças reproduzem o que é vivido em casa no seu cotidiano”, observa a psicóloga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/viciados-em-celular-desafiam-nova-lei-federal-para-as-escolas-especialistas-recomendam-cuidados-especiais-com-criancas-que-sofrem-do-transtorno-de-nomofobia/

Viciados em celular desafiam nova lei federal para as escolas. Especialistas recomendam cuidados especiais com crianças que sofrem do transtorno de nomofobia

2025-02-11