"Vida ou morte": Biden pede para moradores na rota de furacão saírem de casa

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

O Milton tocará o solo na costa oeste da Flórida na quarta-feira Foto: Reprodução O Milton tocará o solo na costa oeste da Flórida na quarta-feira. (Foto: Reprodução/Arquivo) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo nesta terça-feira (8) para que os cidadãos que receberam ordens das autoridades saiam agora antes da chegada do furacão Milton no Estado da Flórida. O democrata disse que é uma questão de vida ou morte. De acordo com o rastreador de furacões ao vivo do Centro Nacional de Furacões dos EUA, o Milton tocará o solo na costa oeste da Flórida na quarta-feira (9).

“Esta pode ser a pior tempestade a atingir a Flórida em mais de um século, e se Deus quiser não será, mas está parecendo assim agora”, disse Biden.

Biden acrescentou que ele aprovou declarações de emergência na Flórida e pediu às companhias aéreas para acomodar os movimentos de saída, sem preços abusivos. Era esperado que o furacão Milton se expandisse nesta terça-feira (8), quando passou pela península de Yucatán no México em rota para a costa do Golfo da Flórida, onde mais de 1 milhão de pessoas foram ordenadas a evacuar antes da tempestade chegar.

A costa oeste da Flórida, densamente povoada, ainda se recuperando do devastador furacão Helene há menos de duas semanas, preparou-se para a chegada do fenômeno na área de Tampa Bay prevista para esta quarta-feira (9). O fenômeno subiu da categoria 2 para a 5, a máxima na escala de intensidade de furacões.

O salto assustou especialistas e, segundo o presidente dos Estados Unidos, pode ser “um dos piores dos últimos 100 anos na Flórida”. Nesta terça, o Milton perdeu um pouco da força e desceu para a categoria 4, mas, ainda de acordo com o NHC, segue com “alto potencial destrutivo”. O fenômeno deve tocar o solo na Flórida na quarta-feira, menos de duas semanas após o furacão Helene ter inundado a costa do estado, causando destruição e mortes.

O governo local prepara a maior evacuação no estado nos últimos oito anos — desde o furacão Irma, em 2017 — e fechou todos os portos nesta terça. O presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou a viagem que faria à Ásia para acompanhar a passagem do furacão pelo país.

O Milton, que se formou no Golfo do México, ainda não tocou o solo em nenhum país. Nesta manhã, ele passou perto península de Yucatán, no norte do México, onde grandes ondas e ventos fortes são previstos.

O furacão Milton deve atingir área metropolitana de Tampa, densamente populosa — a população é de mais de 3,3 milhões de pessoas —, com um potencial impacto direto e ameaçando a mesma faixa de costa que foi devastada por Helene.

Parte da população de Tampa já começou a evacuar a cidade. Longos trechos de trânsito foram registrados nesta segunda na Interstate 75, rodovia que vai para o norte do estado. Equipes de resgate também apressaram os trabalhos para limpar os destroços deixados por Helene.

"Vida ou morte": Biden pede para moradores na rota de furacão saírem de casa

