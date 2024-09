Política Vídeo de militares marchando sozinhos no Rio é de 2023 e não mostra local do 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Postagem engana ao compartilhar imagens como se fossem atuais; alegação é de que não havia público para acompanhar o desfile cívico na capital fluminense. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo que os militares supostamente marcharam sozinhos, sem público, no desfile do 7 de Setembro no Rio de Janeiro. O conteúdo, no entanto, é enganoso. As imagens não são de 2024. O mesmo vídeo, com legenda parecida, circula no TikTok pelo menos desde 7 de setembro do ano passado. Além disso, a gravação não mostra o desfile do 7 de Setembro, e sim militares a caminho do local onde o desfile aconteceu, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. Lá, sim, havia público.

Sem indicar que as imagens não são de 2024, o vídeo foi parar em uma conta do Instagram no último domingo, 8 de setembro, com a seguinte legenda: “Militares são completamente desprezados em desfile no Rio de Janeiro”. A publicação teve mais de 11 mil curtidas no Instagram.

As mesmas imagens, com o mesmo áudio, foram publicadas em um perfil do TikTok em 7 de setembro do ano passado. O texto sobreposto era diferente: “Público do 7 de Setembro no Rio Janeiro é menor do que nos últimos anos”.

O vídeo foi feito na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio de Janeiro. Na narração, o autor do conteúdo diz que os militares passam pela Rio Branco e que “na Presidente Vargas não tem uma mosca”. Mas isso não é verdade.

Os militares que aparecem no vídeo passavam pela Avenida Rio Branco, na altura das agências do Bradesco e da Caixa e em frente ao Ed. Conde Pereira Carneiro. É possível ver que os militares marchavam em direção à Avenida Presidente Vargas – local onde, efetivamente, acontece o desfile do 7 de Setembro.

Em 2023, após três anos, o desfile voltou a acontecer no Centro do Rio. Isso porque, em 2021 e 2022, o evento não aconteceu por causa da pandemia de covid, enquanto, em 2022, no ano do bicentenário da Independência, o desfile foi transferido para a orla de Copacabana a pedido do então presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Uma foto publicada pelo jornal O Globo mostrou que, apesar da chuva, o público compareceu ao desfile usando capas. E uma reportagem veiculada no RJTV, da Rede Globo, também mostra, em diversos momentos, o público acompanhando o desfile na Avenida Presidente Vargas.

