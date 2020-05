Notas Capital Shoppings: vídeo explica funcionamento

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Com regras específicas de controle de acesso e restrições de funcionários e clientes, shopping centers e centros comerciais estão liberados para operar no Rio Grande do Sul. O assunto é detalhado pelo governo gaúcho no quinto episódio da série de vídeos sobre o sistema de distanciamento controlado em vigor nas regiões do Estado. Para conferir, acesse o site oficial www.estado.rs.gov.br.

