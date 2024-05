Rio Grande do Sul Vídeo que mostra Beyoncé criticando Madonna por show no Brasil durante enchentes no RS não é verdeiro

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Pesquisa pela origem da imagem mostra que o vídeo, na verdade, é 30 de maio de 2020. (Foto: Reprodução de vídeo)

Não é verdadeiro um vídeo que circula no TikTok e no X (antigo Twitter) mostra a cantora Beyoncé supostamente recriminando Madonna e o Brasil por causa do show dela no Rio de Janeiro ao tempo em que os efeitos do temporal castigavam o Rio Grande do Sul. Uma legenda diz: “Beyoncé manda recado para Madonna e para o Brasil.

Uma pesquisa pela origem da imagem mostra que o vídeo, na verdade, é 30 de maio de 2020, bem anterior à tragédia no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Beyoncé homenageava George Floyd, morto por policiais nos Estados Unidos. Na edição falsa, o áudio original com a voz da cantora é trocado por uma “tradução” que na verdade inventa as alegações atribuídas a ela. Ferramentas de detecção apontam que o áudio foi gerado por inteligência artificial.

Doação

Após ter feito uma publicação falando que a cantora Madonna teria doado R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, o colunista do portal Em off, Erlan Bastos voltou atrás e corrigiu a informação. Segundo o jornalista, não foi Madonna que doou o dinheiro, mas sim o banco que patrocinou o show da artista.

“Peço mil desculpas por isso. Esse erro vai fazer eu melhorar a apuração”, disse o colunista em uma publicação no Instagram. “Não tenho vergonha de pedir desculpas”.

O show de Madonna foi alvo de críticas e desinformação nas redes sociais, que ligaram o show da rainha do pop à tragédia no Rio Grande do Sul — com falsa informação de que o dinheiro do governo federal estaria sendo utilizado no show e não no combate aos efeitos das enchentes.

O ministro da comunicação Social do governo federal, Paulo Pimenta, afirmou que a vinda da rainha do pop para o Brasil foi financiada pelo banco Itaú, Heineken e com o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do Rio.

2024-05-15