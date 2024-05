Rio Grande do Sul Marina Ruy Barbosa envia jatinho com doações para desabrigados do RS: “Que possamos fazer a diferença”

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

"Que possamos fazer a diferença por todos afetados pelo Rio Grande do Sul", escreveu a atriz ao compartilhar fotos do avião. Foto: Reprodução/X

As doações para os desabrigados do Rio Grande do Sul não param de chegar e Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, divulgou na terça-feira (14) que enviou um jatinho com itens essenciais para o Estado.

“Enviando mais doações. Que possamos fazer a diferença por todos afetados pelo Rio Grande do Sul”, escreveu a atriz ao compartilhar fotos do avião com as doações no X, antigo Twitter.

Ela completou que ao compartilhar sua ação, quer inspirar outras pessoas a continuarem ajudando o Estado. “Sigo fazendo minha parte e se eu conseguir influenciar pelo menos uma pessoa positivamente, já me sinto com uma parte do trabalho feito”, concluiu.

Doações

Até o início desta quarta-feira (15), a conta criada para auxiliar as vítimas da enchente em Porto Alegre recebeu R$ 2.276.481,00. As doações de fora do País são realizadas por transferência bancária e, para os demais Estados brasileiros, é possível doar via Pix. O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias.

Até o momento, graças às doações de itens de primeira necessidade que chegam à capital gaúcha, a prefeitura não precisou utilizar o recurso doado, possibilitando que seja investido diretamente nas necessidades das pessoas atingidas pela cheia ao retornarem para suas casas.

Com a quantia doada será possível adquirir bens de utilidade doméstica, estadia solidária e auxílio à retomada da atividade econômica, conforme prevê o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, criado pela Lei 13.640, de 2023. Os recursos excedentes podem ainda ser alocados no Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo uma reserva estratégica para a continuidade das ações de assistência às vítimas.

Fora de casa

Segue em 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (15) pela Defesa Civil Estadual. Mais de 600 mil pessoas estão fora de suas casas.

Pelo menos 108 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas.

No total, 452 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,14 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Atualmente, são 143 trechos com bloqueios totais e parciais em 56 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Marina Ruy Barbosa envia jatinho com doações para desabrigados do RS: “Que possamos fazer a diferença”

2024-05-15