Rio Grande do Sul É falso que o governo federal tenha enviado alimentos vencidos para vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Publicação tira de contexto um vídeo publicado originalmente pelo vereador Flavius Dajulia (PT), de Bagé, em 16 fevereiro de 2023. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Circula pelas redes sociais uma publicação segundo a qual o governo federal estaria enviando mantimentos vencidos há mais de seis meses para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação, no entanto, é inverídica.

A publicação tira de contexto um vídeo publicado originalmente pelo vereador Flavius Dajulia (PT), do município de Bagé, em 16 fevereiro de 2023, portanto, anterior à tragédia climática que atinge o estado.

O município enfrentava os efeitos de chuvas de granizo e estiagem que afetaram o abastecimento da população.

No vídeo original, o vereador acusa a prefeitura de estocar alimentos enviados pelo governo federal sem distribui-los em tempo hábil, permitindo que percam a validade sem chegar à população.

“Farinha distribuída vencida, venceu no dia 30 de outubro de 2023. Farinha vencida não entregue para as pessoas que estão precisando. Alimento destinado pelo governo Lula e que eles vão lá na Defesa Civil dizer que não tem porque o Lula não mandou”, diz na gravação.

Na ocasião, a Defesa Civil do município se manifestou. Em nota, a prefeitura afirmou que “mais de 18 mil cestas básicas já foram entregues em decorrência do estado de calamidade pública decretado pela estiagem e pela chuva de granizo”.

Também disse que não foram distribuídos alimentos vencidos à população. “Os poucos produtos que porventura venceram ou estão por vencer são trocados com o fornecedor antes da entrega das cestas”, concluiu.

Já a publicação falsa que circula nas redes sociais usa trechos do vídeo original publicado por Flavius Dajulia acompanhado da legenda “Governo Lula envia mantimentos vencidos há mais de 6 meses para o Rio Grande do Sul”.

Após a repercussão da peça de desinformação, o vereador publicou um novo vídeo nas redes sociais. “Lamentavelmente estão usando um vídeo meu, fora de contexto, para atacar o governo federal neste momento de sofrimento do povo gaúcho.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/e-falso-que-o-governo-federal-tenha-enviado-alimentos-vencidos-para-vitimas-das-enchentes-no-rs/

É falso que o governo federal tenha enviado alimentos vencidos para vítimas das enchentes no RS

2024-05-15