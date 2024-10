Esporte Vídeos mostram brasileiros saqueando e queimando ônibus de torcedores do Peñarol após confusão generalizada no Rio

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Reação de brasileiros ocorreu após vandalismo generalizado da torcida uruguaia. Foto: Reprodução Reação de brasileiros ocorreu após vandalismo generalizado da torcida uruguaia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um vídeo mostra um grupo de homens saqueando um dos ônibus que trouxe uruguaios na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (23), depois de uma confusão generalizada entre torcedores do Penãrol e a polícia.

Mais de 280 aurinegros foram detidos pela Polícia Militar. As imagens mostram um grupo retirando as malas do bagageiro e jogando na pista. Um deles diz “Taca fogo no que sobrar, pega mesmo”.

Um ônibus foi incendiado. Um outro vídeo mostra um jovem com a camisa do Fluminense gravando o momento em que o veículo é queimado. Segundo ele, grupo é da Força Jovem, de Jacarepaguá.

Os uruguaios vieram à cidade para o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores contra o Botafogo.

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta do meio-dia, depois de um furto de celular de uma padaria. Foi quase uma hora e meia de selvageria e vandalismo praticamente sem repressão até que chegassem reforços da própria PM e do Corpo de Bombeiros.

Autoridades afirmaram que o grupo será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida.

“Uma parcela”

O motoboy dono de uma das motos incendiadas durante uma confusão generalizada com torcedores do Peñarol pagou apenas uma prestação do veículo.

“Queimaram a minha moto, quebraram tudo. Acabaram com tudo. É a minha primeira moto, ainda estou pagando. Eles falavam para mim que eu podia pegar a moto, mas quando eu tentava puxar, eles tentavam me bater. Os camelos me ajudaram a puxar a minha moto”, contou Jakson Britto Dias, dono de uma das motos destruídas.

O dono de outra moto destruída questionou como vai conseguir trabalhar após a destruição e confirmou que o grupo foi impedido de pegar os veículos por torcedores do Peñarol.

“Os caras não são nem do país. Quem vai pagar nosso prejuízo, quem vai? Porque nós é preto, chegou perto da moto e começaram a tacar pedra em nós. Eles tacaram fogo nas nossas motos. Eu pedi: ‘Deixa eu pegar a moto’. Eles não deixaram a gente pegar as nossas motos. Eu sou trabalhador. As contas não vão parar de chegar lá em casa”, lamentou Marcos Vinícius.

Ao todo, três motos foram depredadas durante a confusão violenta na região. Duas delas foram totalmente destruídas, e uma ficou parcialmente queimada.

Rotina de problemas

Esta não é a primeira vez que torcedores do Peñarol se envolvem em confusões quando o time vem jogar no Rio.

Em setembro, houve uma briga na Praia da Macumba.

Em 2020, um torcedor do Flamengo morreu após ser agredido por torcedores do Peñarol.

Em 2019, cerca de 100 torcedores do Peñarol foram detidos após confusão na orla do Leme, na Zona Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/videos-mostram-brasileiros-saqueando-e-queimando-onibus-de-torcedores-do-penarol-apos-confusao-generalizada-no-rio/

Vídeos mostram brasileiros saqueando e queimando ônibus de torcedores do Peñarol após confusão generalizada no Rio

2024-10-23