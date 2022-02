Porto Alegre Vigilância em Saúde de Porto Alegre programa ação para captura de escorpião amarelo nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Em 2022, foram notificadas à Vigilância em Saúde dez visualizações de escorpião amarelo na cidade. Foto: Reprodução Em 2022, foram notificadas à Vigilância em Saúde dez visualizações de escorpião amarelo na cidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Equipe de Fiscalização Ambiental da Vigilância em Saúde de Porto Alegre realiza, nesta terça-feira (1º), uma nova operação no Centro para captura de escorpião amarelo. Com ponto de encontro às 20h, na Praça Dom Feliciano, os agentes se deslocarão para a avenida Salgado Filho, onde foi registrado um acidente em 28 de janeiro.

Participam da operação seis profissionais da fiscalização ambiental e servidores do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Em caso de chuva, o serviço não será realizado. A ação terá dois objetivos: vistorias no prédio onde houve o acidente e nas caixas de inspeção na calçada da Avenida Salgado Filho e captura na Praça Dom Feliciano, local onde se registra o maior número de visualizações na cidade.

A diretora em exercício da DVS, Fernanda Fernandes, destaca que nas vistorias são utilizadas lanternas com luz ultravioleta, que destacam o escorpião amarelo. Fernanda recomenda que a população residente na região, se possível, restrinja a circulação no horário da operação, previsto para encerrar às 23h.

Acidente

Em 2022, foram notificadas à Vigilância em Saúde dez visualizações de escorpião amarelo na cidade, sendo oito no Centro Histórico e dois no bairro Menino Deus. Um acidente foi registrado, em 28 de janeiro, na avenida Salgado Filho. Um homem foi picado, em casa, no dedo do pé. Ele relatou forte dor na perna e foi atendido no HPS (Hospital de Pronto Socorro). O paciente chegou a capturar o animal, que foi recolhido e encaminhado ao Centro de Informações Toxicológicas do RS.

Acidentes com escorpião amarelo são caracterizados por dor local, sudorese, vômitos e agitação. Nos casos moderados e graves, especialmente em crianças, a sintomatologia é mais severa, podendo incluir alterações cardíacas, tremores, entre outros. Acidentes graves são tratados com soro específico em ambiente hospitalar. A referência em Porto Alegre é o HPS.

Prevenção

Para evitar a aproximação dos escorpiões, a recomendação é de que o arredor da moradia seja limpo, com a grama aparada e eliminação de entulho ou lixo. Na residência, devem ser vedadas soleiras das portas com saquinhos de areia ou friso de borracha. Também é recomendada a instalação de telas nas portas, janelas e nos ralos de banheiros e cozinha (ou ralo abre-fecha) para evitar a entrada dos animais.

