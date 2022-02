Mundo Primeiro-ministro canadense testa positivo para Covid-19

1 de fevereiro de 2022

Trudeau avisou os canadenses neste mês para se abrigarem para o inverno. Foto: Reprodução/Twitter

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, teve resultado positivo, nesta segunda-feira (31) no teste para a Covid-19. “Esta manhã, testei positivo para Covid-19”, tweetou Trudeau, que está totalmente vacinado e com dose de reforço. “Estou me sentindo bem – e vou continuar trabalhando remotamente esta semana, seguindo ao mesmo tempo as orientações de saúde pública. Todos, por favor, vacinem-se e tomem o reforço.”

Trudeau e a sua família estão isolados há dias após terem anunciado uma exposição à Covid-19. Pelo menos um dos seus três filhos em idade escolar também testou positivo, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro. Trudeau não revelou como foi exposto. Ele encontrou-se pessoalmente na quarta-feira com vários membros do seu gabinete.

A família Trudeau foi deslocada para um local não revelado por precaução, uma vez que os protestos continuam em Ottawa pelos opositores das restrições sanitárias contra a Covid-19.

O Canadá tem uma das mais altas taxas de vacinação do mundo, com cerca de quatro em cada cinco canadenses totalmente vacinados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Trudeau avisou os canadenses neste mês para se abrigarem para o inverno. “A pressão sobre o sistema de saúde é tremenda, e tanto quanto podemos fazer, todos nós, individualmente, coletivamente, para diminuir a pressão sobre o sistema hospitalar, os nossos trabalhadores de saúde exaustos na linha da frente, penso que é realmente nisso que precisamos nos concentrar”, disse o dr. Howard Njoo, o subchefe de saúde pública do Canadá.

