Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

As obras foram paralisadas em setembro de 2017. Foto: Mateus Raugust/PMPA As obras foram paralisadas em setembro de 2017.(Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

A CEF (Caixa Econômica Federal) confirmou a retomada da revitalização do Cine Imperial, em frente a Praça da Alfândega, em Porto Alegre. As obras começam em setembro deste ano. A informação foi dada pelo prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, que está em Brasília.

“O contrato do banco com a prefeitura para a recuperação desse espaço cultural se arrasta desde 2004. Desde o início da gestão, em janeiro de 2021, estamos trabalhando para encontrar uma solução. A Capital terá mais um espaço revitalizado para oferecer cultura aos porto-alegrenses e aos turistas”, disse Melo

As obras foram paralisadas em setembro de 2017. As melhorias são contrapartida da instalação do Conjunto Cultural da CEF nos primeiros andares do prédio.

Mercado Público

Em reunião no Ministério do Turismo, o prefeito solicitou avaliação sobre o envio de R$ 9,8 milhões para o Mercado Público. “Essa foi uma conquista junto ao PAC Cidades Históricas no período em que fui vice-prefeito. O ministério fará uma prospecção para ver se é possível resgatar esse dinheiro que, se vier, irá agregar e muito às melhorias que já estamos promovendo neste espaço, que é a alma da cidade”, afirmou Melo.

O montante faz parte do valor disponibilizado ao município pelo governo federal em função do incêndio que destruiu parcialmente a parte superior do prédio em 2013. Na época, três etapas importantes foram executadas e ficou o saldo de R$ 9,8 milhões. Há projeto e orçamento aprovados, faltando apenas a liberação dos recursos. A verba é destinada para recuperação dos pisos do primeiro e segundo pavimento, complementação de equipamentos de combate a incêndio, entre outras melhorias.

