Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

A empresa só poderá reabrir após realizar todas as adequações Foto: Cristine Rochol/PMPA A empresa só poderá reabrir após realizar todas as adequações. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Equipe de Vigilância de Alimentos (EVA) da Secretaria de Saúde de Porto Alegre interditou na manhã dessa sexta feira (25) uma indústria de panificação na Zona Norte. A ação conjunta teve a participação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon-RS),

Devido às condições insalubres e aos problemas de rotulagem – informações incorretas e ausência de rastreabilidade –, 454,6 kg de alimentos foram inutilizados no local e todas as atividades de produção, manipulação e comercialização de alimentos foram suspensas cautelarmente. A empresa só poderá reabrir após realizar todas as adequações apontadas pela EVA.

A vistoria foi realizada a partir de uma ação em outro estabelecimento, que não apresentou o alvará de saúde do fornecedor. A ausência de alvará de saúde foi confirmada pela equipe de alimentos. Isso gerou uma primeira vistoria no local, em 21 de julho. Nesta data, a empresa foi notificada, autuada e teve suspensas parcialmente as atividades de manipulação e fabricação de alimentos.

Na quinta-feira (24), foi realizada nova vistoria de monitoramento, sendo constatado o descumprimento da interdição parcial. Permaneciam as condições insalubres para a produção e armazenamento de alimentos, como incrustação de sujeira, mofo, teias de aranha, ausência de barreiras contra o acesso de vetores e pragas urbanas, equipamentos em péssimas condições de conservação e limpeza, fezes de rato, problemas estruturais em pisos, paredes e teto.

Além disso, foi constatado que o estabelecimento fabricava produtos para pelo menos uma outra marca (cuja fábrica fica localizada na cidade de Cachoeirinha), utilizando embalagens com informações incorretas quanto ao verdadeiro local de fabricação dos produtos.

A Equipe de Alimentos fará a comunicação ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), solicitando o imediato recolhimento dos produtos fabricados pela empresa a partir de 24 de julho de 2025.

Chocolates

Também na quinta-feira, a Equipe de Vigilância de Alimentos da Secretaria de Saúde de Porto Alegre interditou um depósito de uma loja de chocolates no Centro Histórico. A vistoria foi realizada a partir de denúncia pelo 156 sobre presença de fezes de roedores no local.

Na ação, foram identificadas condições insalubres para o armazenamento de alimentos e embalagens, como fezes de roedores, teias de aranha, traças, frestas nas portas, mofo e falta de higienização.

Todas as embalagens com risco de contato com as fezes ou urina de ratos serão descartadas pela empresa. O local foi orientado a não voltar a utilizar o espaço para acondicionamento de alimentos e embalagens.

Denúncias sobre irregularidades em estabelecimentos de alimentos podem ser feitas anonimamente pelo 156.

