Porto Alegre Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Em caso de dúvidas ou emergências, o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Foto: Alex Rocha/PMPA Em caso de dúvidas ou emergências, o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para a possibilidade de chuvas intensas entre a tarde deste sábado (26), e esta segunda-feira (28), em virtude da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica seguida pela formação de uma frente fria.

O fenômeno deve provocar instabilidade em todas as regiões da cidade, com acumulados de precipitação que, pontualmente, poderão ultrapassar os 90 milímetros. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec), o maior volume de chuva está previsto para este domingo (27), com cerca de 50 milímetros distribuídos ao longo do dia.

A instabilidade pode vir acompanhada de rajadas de vento superiores a 50 quilômetros por hora e descargas elétricas, aumentando os riscos de transtornos.

Durante o período de vigência do alerta, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), formada por órgãos municipais e instituições parceiras, estará mobilizada para responder prontamente a possíveis ocorrências, com ações de socorro, apoio à população e medidas de contenção em áreas afetadas.

A Defesa Civil orienta que a população evite sair durante temporais, mantenha distância de áreas alagadas, arroios e rios, e permaneça longe de postes, árvores e placas de sinalização ou publicidade. Pessoas que residem em áreas de risco devem buscar abrigo seguro junto a familiares, amigos ou na estrutura de acolhimento disponibilizada pela prefeitura.

Em caso de dúvidas ou emergências, o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Previsão

* Sábado (26) – O sábado inicia com predomínio de sol e mínima de 15°C. A nebulosidade aumenta à tarde, e pancadas de chuva são esperadas entre o final da tarde e a noite. Os ventos sopram de noroeste e depois de sudeste, com rajadas acima dos 40 quilômetros por hora. A máxima será de 22°C.

* Domingo (27) – Tempo instável durante todo o dia, com chuvas desde a madrugada. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros. As temperaturas variam entre 14°C e 17°C, com ventos de até 30 quilômetros por hora.

* Segunda-feira (28) – A instabilidade continua, especialmente na madrugada e manhã. São esperados mais 30 milímetros de chuva, com risco de descargas elétricas. Os ventos seguem fortes, com rajadas superiores a 50 quilômetros por hora. A mínima será de 11°C e a máxima de 16°C.

Rio Grande do Sul

Conforme a MetSul Meteorologia, o sábado no Rio Grande do Sul terá muitas nuvens com predomínio de céu nublado a encoberto. O sol chega a aparecer com nuvens em algumas regiões de manhã, sobretudo entre a Serra, a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, mas da tarde para a noite o tempo estará fechado e com céu encoberto na maior parte do território gaúcho.

Já pode chover no sábado de manhã em algumas áreas, como do Oeste para o Centro do estado, mas da tarde para a noite o tempo se instabiliza com chuva e garoa na maior parte do Estado. Já o domingo será o dia de instabilidade mais forte e generalizada.

Chove a qualquer hora do dia e em todas as regiões. A chuva no domingo se intensifica e deve ser moderada e localmente forte em diversas regiões gaúchas. Vários municípios podem anotar apenas no dia acumulados de 50 mm a 75 mm, não se descartando marcas isoladas superiores.

A segunda-feira terá ainda instabilidade. O começo do dia tem possibilidade de garoa e chuva em diversos pontos do estado, mas no decorrer do dia a instabilidade cessa e o tempo apresenta melhoria em vários pontos. No Nordeste gaúcho, entre a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte, a chuva pode persistir ainda na segunda metade do dia.

Os acumulados de chuva até o começo da semana devem ficar entre 50 mm a 100 mm em várias cidades do Rio Grande do Sul, mas haverá pontos isolados em que a precipitação poderá ultrapassar os 100 mm, especialmente na Metade Leste gaúcha.

2025-07-25