Porto Alegre Confira as alterações do trânsito de Porto Alegre durante as obras do Corredor Humanitário

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Criado durante as enchentes de 2024 para permitir o trânsito emergencial de veículos, o local, com 400 metros de extensão, tornou-se permanente. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre alerta para alterações no trânsito na região da rodoviária da cidade, em razão do avanço das obras de requalificação do Corredor Humanitário, trecho que liga a avenida Castelo Branco à elevada da Conceição, com 400 metros de extensão.

Com previsão de duração de seis meses, as intervenções começaram na última segunda-feira (21), com a remoção do canteiro central e a realocação de meio-fios na intersecção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição, na parte baixa. O realinhamento da via junto ao pé do talude proporcionará mais mobilidade a pedestres e veículos.

Criado durante as enchentes de 2024 para permitir o trânsito emergencial de veículos da avenida Castelo Branco à elevada da Conceição, o local, com 400 metros de extensão, tornou-se permanente.

Neste trecho da rua da Conceição, no sentido Centro-bairro, ocorre o bloqueio parcial da via em determinados momentos do dia, na faixa da esquerda, para o alargamento e pavimentação da pista, com implantação de novo calçamento próximo à escadaria da antiga passarela.

A partir do fim da manhã da próxima segunda-feira (28), com o início do bloqueio de meia pista no acesso ao Caminho Humanitário, o trecho de chegada pela avenida Castelo Branco estará sinalizado com estreitamento da via, no lado esquerdo, em direção à elevada da Conceição.

Para minimizar os impactos no trânsito, a EPTC recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas ao chegar à capital gaúcha, a fim de evitar engarrafamentos e transtornos. Uma das opções é a avenida Farrapos, indicada para quem chega pela BR-116 ou pelo interior do Estado, a partir da ponte do Guaíba.

Condutores oriundos da BR-448 devem optar pela BR-290 – Freeway, no sentido Litoral, e acessar a avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho. A partir desse ponto, é possível seguir pela avenida dos Estados rumo à Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou pela avenida Farrapos, em direção ao Centro. Quem vem do Litoral pela BR-290 – Freeway, também deve utilizar a avenida dos Estados e a Farrapos para acessar o Centro.

Para garantir a segurança viária durante a execução dos trabalhos, é fundamental respeitar a sinalização e as regras de trânsito. Os agentes da EPTC e a Central de Videomonitoramento e Controle da Mobilidade vão acompanhar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes na operação.

A execução da readequação de meio-fio e calçadas, pavimentação, proteção e contenção dos taludes, além da drenagem da via, tem os serviços estimados em R$ 1,4 milhão. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

Confira as alterações do trânsito de Porto Alegre durante as obras do Corredor Humanitário

