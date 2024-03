Porto Alegre Vigilante é morto a tiros ao impedir assalto na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jovens apontados como autores do latrocínio foram presos ao se esconderem em Viamão. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um vigilante de empresa de segurança privada foi morto a tiros, por volta do meio-dia dessa segunda-feira (11), ao impedir um assalto no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Conforme testemunhas, ele viu dois criminosos rendendo o motorista de uma empresa de entregas que chegava de caminhonete a endereço residencial na rua Padre Reus. Mesmo desarmado, o vigia arriscou uma abordagem.

Já a dupla portava ao menos uma arma-de-fogo, porém teria optado inicialmente por fugir do local, mas a insistência do segurança em prosseguir com a intervenção supostamente fez com que recebesse ao menos dois tiros, em uma das pernas e na cabeça, tombando já sem vida na rua. Os autores da tentativa de roubo então fugiram a bordo de um automóvel Volkswagen Gol branco.

Rastreamento

Acionada para atender a ocorrência, a Brigada Militar (BM) recorreu ao chamado “cercamento eletrônico” para rastrear a trajetória do carro, conduzido até Viamão (Região Metropolitana da Capital). Os tripulantes acabaram encontrados quando se escondiam em uma casa na periferia da cidade vizinha.

Os envolvidos são dois jovens de 20 e 22 anos, respectivamente – não está descartada a participação de outro comparsa. Eles foram autuados em flagrante por latrocínio (roubo com morte) e levados a um presídio, onde aguardarão julgamento. O caso prossegue sob investigação, aos cuidados da Polícia Civil.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vigilante-e-morto-a-tiros-ao-impedir-assalto-na-zona-sul-de-porto-alegre/

Vigilante é morto a tiros ao impedir assalto na Zona Sul de Porto Alegre

2024-03-11